Nelson Castellanos también fue favorecido con una asistencia técnica en Educación

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del municipio de Concepción del Sur en el departamento de Santa Bárbara, Nelson Castellanos, fue beneficiado con una de las polémicas asistencias técnicas que se otorgaron en la Secretaría de Educación durante la administración de Xiomara Castro. Castellanos, quien es alcalde desde el 2022 y fue reelecto para el período 2026-2030, recibió un puesto de jefe de sección en la Dirección Departamental de Educación en Santa Bárbara el 10 de octubre del 2024, mediante la transferencia permanente interdepartamental, según el acuerdo No. 2777-SE-2024.

El edil devenga un salario mensual de 49,135.92 lempiras; pues su cargo es con estructura de 54 horas clase. Para ejercer sus funciones como alcalde, Castellanos pidió una licencia con goce de sueldo, misma que fue aprobada el pasado 16 de enero, entrando en vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. El puesto que fue otorgado a Castellanos es parte de las más de 160 asistencias técnicas que fueron otorgadas por el entonces ministro de Educación Daniel Esponda a sus compañeros allegados de la dirigencia magisterial y del Partido Libertad y Refundación (Libre). De acuerdo a registros oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO, entre 2023 y 2025 la Secretaría de Educación otorgó nombramientos de asistentes técnicos y licencias con goce de sueldo a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados. Entre ellos destacan el propio exministro de Educación, su hermano; presidentes de colegios magisteriales, exfuncionarios de la Seduc y hasta diputado electos por el Partido Libre.