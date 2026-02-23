  1. Inicio
Nelson Castellanos también fue favorecido con una asistencia técnica en Educación

El edil fue nombrado en octubre del 2024 como jefe de sección en la Departamental de Santa Bárbara, en enero se le aprobó una licencia con goce de sueldo.

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 13:38
El alcalde que fue reelecto para el período 2026-2030 fue nombrado en 2024 con un puesto de jefe de sección en la Dirección Departamental de Santa Bárbara.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del municipio de Concepción del Sur en el departamento de Santa Bárbara, Nelson Castellanos, fue beneficiado con una de las polémicas asistencias técnicas que se otorgaron en la Secretaría de Educación durante la administración de Xiomara Castro.

Castellanos, quien es alcalde desde el 2022 y fue reelecto para el período 2026-2030, recibió un puesto de jefe de sección en la Dirección Departamental de Educación en Santa Bárbara el 10 de octubre del 2024, mediante la transferencia permanente interdepartamental, según el acuerdo No. 2777-SE-2024.

Un festín de plazas fueron aprobadas a exfuncionarios y dirigentes magisteriales en un día

El edil devenga un salario mensual de 49,135.92 lempiras; pues su cargo es con estructura de 54 horas clase.

Para ejercer sus funciones como alcalde, Castellanos pidió una licencia con goce de sueldo, misma que fue aprobada el pasado 16 de enero, entrando en vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

El puesto que fue otorgado a Castellanos es parte de las más de 160 asistencias técnicas que fueron otorgadas por el entonces ministro de Educación Daniel Esponda a sus compañeros allegados de la dirigencia magisterial y del Partido Libertad y Refundación (Libre).

De acuerdo a registros oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO, entre 2023 y 2025 la Secretaría de Educación otorgó nombramientos de asistentes técnicos y licencias con goce de sueldo a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados.

Entre ellos destacan el propio exministro de Educación, su hermano; presidentes de colegios magisteriales, exfuncionarios de la Seduc y hasta diputado electos por el Partido Libre.

Abusos administrativos

Onan Cálix, representante de las bases del sector magisterial indicó que las asistencias técnicas se crearon con estructuras presupuestarias de maestros jubilados.

Cálix manifestó que para crear una asistencia técnica se utilizaron hasta cuatro plazas de docentes jubilados.

Aseguró que para el pago de las asistencias técnicas se requieren de al menos 200 millones de lempiras, que pueden ser usados en programas para fortalecer la educación de los alumnos.

Las autoridades de la Seduc están investigando los nombramientos que se hicieron durante la administración anterior, si se hicieron cumpliendo los requisitos de selección.

