Empleados del 911 denuncian que no los dejan ingresar a las instalaciones

Tegucigalpa, Honduras.– Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció este lunes –23 de febrero– que se les impide el ingreso a las instalaciones donde laboran, sin que, según afirman, hayan recibido una notificación oficial sobre su situación.
De acuerdo con los afectados, únicamente se está permitiendo el acceso a personal que aparece en listados internos, de los cuales aseguran no tener conocimiento previo ni haber sido informados formalmente.
“No nos han dado ninguna razón por la cual no nos dejan pasar. Solo nos buscan en una lista y, si no aparecemos, no ingresamos. No tenemos notificación, ni carta de despido. Sentimos que están atropellando nuestros derechos como servidores del Estado”, manifestó una de las empleadas.
La trabajadora explicó que el control lo realiza un supervisor del área operativa, quien se comunica por radio con personal de Talento Humano para confirmar qué nombres figuran en el registro autorizado. Quienes no aparecen en el listado son obligados a retirarse del lugar.
La medida ha generado preocupación e incertidumbre entre los empleados, quienes temen que se trate de un despido indirecto. “Nos presentamos a trabajar con normalidad y no nos permiten entrar”, agregó la colaboradora.
Asimismo, denunciaron que fueron escoltados fuera de los predios de la Secretaría de Seguridad y que no se les permite permanecer dentro de las instalaciones mientras esperan una respuesta oficial.
Ante esta situación, decenas de trabajadores permanecen en los alrededores de la central de emergencia a la espera de una aclaración por parte de las autoridades sobre su situación laboral.