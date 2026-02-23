Empleados del 911 denuncian que no los dejan ingresar a las instalaciones

Tegucigalpa, Honduras.– Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció este lunes –23 de febrero– que se les impide el ingreso a las instalaciones donde laboran, sin que, según afirman, hayan recibido una notificación oficial sobre su situación.

De acuerdo con los afectados, únicamente se está permitiendo el acceso a personal que aparece en listados internos, de los cuales aseguran no tener conocimiento previo ni haber sido informados formalmente.

“No nos han dado ninguna razón por la cual no nos dejan pasar. Solo nos buscan en una lista y, si no aparecemos, no ingresamos. No tenemos notificación, ni carta de despido. Sentimos que están atropellando nuestros derechos como servidores del Estado”, manifestó una de las empleadas.