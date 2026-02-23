Funcionarios de Transparencia y ONCAE se autocertificaron como Compradores Públicos Certificados

El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, anunció la creación de una oficina adscrita a la Secretaría de Finanzas que centralizará las compras públicas mediante un sistema electrónico, con el fin de reforzar la transparencia y el control en las contrataciones del Estado. “Eso nos va a dar certeza, nos va a dar transparencia en que las operaciones no van a poder ser trastocadas por el material humano”, manifestó el funcionario.La nueva dependencia impulsará un portal interactivo en tiempo real, un sistema centralizado de adquisiciones, compradores y proveedores certificados, así como un catálogo oficial de productos.Aspra adelantó que la iniciativa estará respaldada por una nueva ley de cumplimiento antisoborno, que ya está lista para ser presentada ante el Congreso Nacional.Asimismo, explicó que se evaluará a los proveedores para detectar posibles conflictos de interés o vínculos con personas políticamente expuestas.