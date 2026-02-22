Frente frío dejará lluvias y bajas temperaturas en Honduras este lunes 23 de febrero

Para las regiones central y oriental, las precipitaciones serán menos intensas. “Para las regiones central y oriental tendremos lluvias más dispersas y chubascos más helados”, detalló Flores.

Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), informó que “el ingreso de un frente frío sobre el territorio nacional está generando temperaturas frescas, cielos nublados, lluvias y chubascos de moderados a fuertes para las regiones del norte y del occidente”.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de un frente frío sobre el territorio nacional dejará este lunes 23 de febrero temperaturas frescas, cielos nublados y lluvias en varias regiones del país, con mayor intensidad en el norte y occidente.

En la región sur se esperan condiciones distintas, marcadas por el viento. “Para la región sur tendremos vientos racheados”, indicó el pronosticador.

En cuanto al estado del mar, Cenaos reporta oleaje de uno a tres pies en el golfo de Fonseca. Mientras tanto, en el litoral Caribe se prevén condiciones más alteradas.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

“En los oleajes de 1 a 3 pies para el golfo de Fonseca y de 2 a 4 pies hasta máximos de 5 pies para el caribe”, precisó Flores sobre las alturas del mar para este lunes.

Sobre las temperaturas, en la región sur central se registrarán máximas de 26 C° y mínimas de 14 C°. En la región central se esperan máximas de 26 C° y mínimas de 16 C°.

Para la región insular se pronostican máximas de 26 C° y mínimas de 23 C°, mientras que en la región norte las temperaturas alcanzarán máximas de 26 C° y descenderán hasta 18 C°.

En la región oriental se prevén máximas de 28 C° y mínimas de 17 C°. La región sur reportará las temperaturas más altas, con máximas de 38 C° y mínimas de 24 C°, y en la región occidental se estiman máximas de 22 C° y mínimas de 8 C°, detalló Flores.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).