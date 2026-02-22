Jalisco en guerra por muerte de El Mencho: cárteles inician violenta disputa por su puesto

Aunque la muerte de El Mencho ocurrió en la sierra de Jalisco, el país azteca está experimentando una violenta respuesta por parte de los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que están atacando en varios puntos del país, principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta.
Esta escena se repite en varios estados de México donde la muerte del líder narco desató una ola de actos violentos.
Sin embargo, la represalia no se concentra solo en estas dos regiones; también hay reportes de narcobloqueos, quema de vehículos y tiroteos con las fuerzas policiales y militares en Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes.
El Mencho y su cartel tienen influencia en lugares como Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes.
En total, el CJNG está presente en al menos 27 estados de México, pero además tendría narcoactividad en 40 países, según han detectado las autoridades, detalla el periodista Nacho Montes de Oca.
El CJNG mueve unos U$S 8.000 millones anuales con la venta de cocaína, metanfetamina, fentanilo, extorsión, robo de combustible, secuestros y el tráfico de migrantes, minerales y armas.
Se cree que, debido a su alianza con grupos menores, el poder en el mundo narco del CJNG hace que su poder sea mayor que el de otros grupos criminales.
Hasta donde se conoce, al no existir un sucesor designado para El "Mencho", a la represalia por su muerte se ha sumado la disputa del poder.
Desde carteles aliados como los de Tijuana, del Golfo, Juárez y grupos como Los Chapitos, estarían detrás de los ataques en distintas ciudades de México.
Pero además, el ataque a distintas ciudades con vehículos incendiados, tiroteos y enfrentamientos con la policía deviene de las luchas internas en el CJNG y por el control de territorios.
Uno de los tiroteos se registró en el aeropuerto de Guadalajara, obligando al cierre del mismo, cancelación de vuelos y pedidos de EEUU y Canadá a sus ciudadanos a permanecer fuera de las calles.
No se descarta que el CJNG tenga alianzas externas con el clan Amato-Pagano de la Camorra napolitana para el tráfico en España, Países Bajos e Italia y para el lavado de dinero, con grupos de Colombia, Perú y Ecuador para recibir cargamentos de cocaína que recorren la ruta del Pacífico, revela el periodista Nacho Montes de Oca.
De momento, el caos y la alerta roja continúan en México, principalmente en ciudades bajo el asedio del CJNG.