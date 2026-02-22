Jalisco en guerra por muerte de El Mencho: cárteles inician violenta disputa por su puesto

No se descarta que el CJNG tenga alianzas externas con el clan Amato-Pagano de la Camorra napolitana para el tráfico en España, Países Bajos e Italia y para el lavado de dinero, con grupos de Colombia, Perú y Ecuador para recibir cargamentos de cocaína que recorren la ruta del Pacífico, revela el periodista Nacho Montes de Oca.