  1. Inicio
  2. · Honduras

Temperaturas en Honduras descenderían hasta los cinco grados centígrados

Se proyectan al menos dos frentes frío más hasta el mes de marzo, según información dada por Copeco

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 10:03
Temperaturas en Honduras descenderían hasta los cinco grados centígrados

Copeco pidió a los ciudadanos abrigarse bien ante la masa de aire frío que ingresó al país.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un frente frío que provocará lluvias entre moderadas e intensas y un descenso significativo de las temperaturas ingresó el sábado a Honduras, con mayor impacto en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del oeste y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Tegucigalpa registrará este lunes su temperatura más baja en décadas

Debido a este nuevo frente frío -que se suma a otro registrado la semana pasada y que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos- el organismo de protección civil declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más.

Estas alertas abarcan principalmente el oeste del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.

Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán a partir del domingo y podrían prolongarse hasta el martes de la próxima semana.

Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.

Temperaturas bajarán hasta 9 grados: departamentos más afectados y medidas a tomar

Clima de hasta cinco grados

El mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, la capital del país, el termómetro podría oscilar entre los 9 y 12 grados, detalló la institución.

El organismo también prevé que durante febrero podrían registrarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales, como parte de un temporal que podría extenderse hasta inicios de marzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias