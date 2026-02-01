Temperaturas en Honduras descenderían hasta los cinco grados centígrados

Tegucigalpa, Honduras.- Un frente frío que provocará lluvias entre moderadas e intensas y un descenso significativo de las temperaturas ingresó el sábado a Honduras, con mayor impacto en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Según los pronósticos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del oeste y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Debido a este nuevo frente frío -que se suma a otro registrado la semana pasada y que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos- el organismo de protección civil declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más. Estas alertas abarcan principalmente el oeste del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua. Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán a partir del domingo y podrían prolongarse hasta el martes de la próxima semana. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.

Clima de hasta cinco grados