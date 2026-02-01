Tabla de posiciones LaLiga España: Real Madrid gana y le pisa los talones al Barcelona

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa jugaron un pésimo encuentro y salieron silbados por parte de su afición, que se encuentra molesta por el bajo nivel de juego del club.

Madrid, España.- Real Madrid sufrió para ganarle al Rayo Vallecano (2-1) en la jornada 22 de LaLiga de España y se mantiene cerca del Barcelona en la lucha por el título.

Tras 22 fechas, la diferencia en la cima es de un punto: Barcelona con 55 puntos y Real Madrid con 54.

La diferencia podría irse extendiendo ya que Real Madrid ahora deberá visitar al Valencia en Mestalla, mientras Barcelona recibirá al Mallorca.

Los culé no fallaron en su último juego al sacar victoria 3-1 de visita ante Elche.

Los goles del Madrid ante el Rayo se dieron por intermedio de Vinicius y Mbappé al minuto 99, este último gol mediante un penal que generó polémica.