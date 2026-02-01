  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones LaLiga España: Real Madrid gana y le pisa los talones al Barcelona

Real Madrid sigue de cerca al Barcelona en la lucha por el título en España

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 08:44
Tabla de posiciones LaLiga España: Real Madrid gana y le pisa los talones al Barcelona

Real Madrid le terminó ganando al Rayo Vallecano y sigue de cerca al Barcelona.

Foto: EFE

Madrid, España.- Real Madrid sufrió para ganarle al Rayo Vallecano (2-1) en la jornada 22 de LaLiga de España y se mantiene cerca del Barcelona en la lucha por el título.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa jugaron un pésimo encuentro y salieron silbados por parte de su afición, que se encuentra molesta por el bajo nivel de juego del club.

Real Madrid sufre ante Rayo, pero termina ganando con gol de penal de Mbappé al minuto 99

Tras 22 fechas, la diferencia en la cima es de un punto: Barcelona con 55 puntos y Real Madrid con 54.

La diferencia podría irse extendiendo ya que Real Madrid ahora deberá visitar al Valencia en Mestalla, mientras Barcelona recibirá al Mallorca.

Los culé no fallaron en su último juego al sacar victoria 3-1 de visita ante Elche.

Los goles del Madrid ante el Rayo se dieron por intermedio de Vinicius y Mbappé al minuto 99, este último gol mediante un penal que generó polémica.

Tabla de posiciones en España - Primeros puestos:

Así están los primeros lugares en España.

Así están los primeros lugares en España.

(Foto: Captura de pantalla)

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias