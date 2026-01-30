Fichajes: Analiza irse si sigue Arbeloa en Real Madrid y jugador descarta llegar al Barcelona

En una entrevista con La Vanguardia, el presidente Joan Laporta anunció que no llegarán fichajes al Barcelona. "Quedan unos pocos días, pero no quiero generar falsas expectativas. En principio, nosotros ya hemos cumplido con lo que queríamos. Damos por cerrado el mercado. Hemos incorporado a un defensa muy polivalente (Cancelo). Estamos trabajando en otros temas más relacionados con el fútbol base", asegura.