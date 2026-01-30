Fichajes: Analiza irse si sigue Arbeloa en Real Madrid y jugador descarta llegar al Barcelona

El mercado de fichajes del fútbol europeo sigue activo y equipos como el Real Madrid y Barcelona son noticia por posible salida de sus jugadores.
OFICIAL / Lazio confirmó el fichaje de Adrian Przyborek, mediocampista polaco de 19 años, procedente del Pogon Szczecin de su país. Según los reportes, la operación se habría cerrado en 4,5 millones de euros.
Leon Goretzka anunció que no se marchará del Bayern Múnich en este mercado de invierno, pero que lo hará a final de temporada cuando expire su contrato. El mediocampista ha sido relacionado con el Atlético y Barcelona, pero será en verano cuando defina su próximo destino tras desvincularse del conjunto bávaro.
"He leído que me habría puesto en contacto con Hansi Flick para jugar en el Barcelona. Puedo desmentirlo aquí y ahora. Soy consciente de que en Múnich estoy en una zona de confort. Dar un paso afuera también sería importante para mi desarrollo personal. Conocer algo nuevo enriquecería mi vida", explicó Goreztka para el medio alemán 'Zeit'.
El periodista Fabrizio Romano publica que el Fenerbahçe está cerca de fichar a Lookman. Tras una nueva reunión celebrada hoy con el Atalanta, el acuerdo se encuentra en sus etapas finales para un traspaso que ronda los 40 millones de euros.
OFICIAL / El Cádiz ha puesto punto final de manera abrupta su historia con Fali. Tras seis años de liderazgo en la defensa amarilla, el club anunció la resolución de su contrato mediante despido disciplinario.
El belga Yannick Carrasco lleva tiempo buscando una 'vía de escape' para salir del Al-Shabab de Arabia Saudita. Se ha especulado con su posible regreso al Atlético, pero desde el Metropolitano lo desmienten: "Ni Carrasco se ha ofrecido, ni va a venir".
En una entrevista con La Vanguardia, el presidente Joan Laporta anunció que no llegarán fichajes al Barcelona. "Quedan unos pocos días, pero no quiero generar falsas expectativas. En principio, nosotros ya hemos cumplido con lo que queríamos. Damos por cerrado el mercado. Hemos incorporado a un defensa muy polivalente (Cancelo). Estamos trabajando en otros temas más relacionados con el fútbol base", asegura.
OFICIAL / Tras no entrar en los planes de Pep Guardiola en el Manchester City, Oscar Bobb decidió fichar por el Fulham. El club londinense pagó alrededor de 31 millones de euros por su traspaso y el atacante noruego, de 22 años, firma hasta 2031.
OFICIAL / El Pescara confirma la contratación de Lorenzo Insigne. El experimentado delantero italiano estaba sin equipo desde julio tras terminar su contrato con el Toronto FC. A sus 34 años vuelve al club donde estuvo cedido en la temporada 2011-12, con la misión de sacarlo del pozo de la Serie B.
OFICIAL / Fermín López tenía contrato vigente hasta 2029, pero hoy el Barcelona anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo para seguir de la mano por dos temporadas más (2031). Su cláusula de rescisión se mantiene en 500 millones de euros.
Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski, deslizó que el delantero podría alistar las maletas para marcharse del Barcelona a final de temporada. El '9' azulgrana termina contrato y ambas partes tendrían decidido separar sus caminos.
"Veremos cómo va la temporada en Barcelona porque, probablemente, será la última de mi marido aquí. Disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto. ¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran deportista y estamos preparados", explicó la mujer de Lewandowski para le medio polaco 'Plejada'.
Aston Villa derrotó al Salzburgo (3-2) por la última jornada de la fase regular en la Europa League. Tras el partido, le consultaron a Unai Emery sobre los últimos rumores que lo colocan como sucesor de Arbeloa en el Real Madrid y respondió: "No tengo nada que decir sobre esto".
El periodista Fabrice Hawkins explica que el Inter está pujando fuerte por Moussa Diaby. Le habrían ofrecido a Al Hilal una cesión con una opción de compra por 35 millones de euros que habría sido rechazada, ya que el club árabe prefiere un traspaso directo. La entidad italiana ya alcanzó un acuerdo con el jugador de cuatro temporadas y media.
OFICIAL / Girona dio a conocer la ruptura de la cesión del arquero croata, Livakovic, que continuará su carrera en el Dinamo de Zagreb. Con Ter Stegen y Gazzaniga, la portería en Montilivi está más que cubierta.
Cole Palmer, hincha del Manchester United desde niño, por ahora no tiene posibilidades de cumplir su verdarero sueño: jugar con los 'Red Devils'. El mediapunta del Chelsea, y canterano del City, quería volver al norte de Inglaterra para estar cerca de su familia, pero la situación es imposible, segúnel Daily Mirror.
El United considera que Palmer esta fuera del rango de precio que ahora puede permitirse y que con los fichajes de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en verano tienen el ataque bien cubierto. Esperan retener a Bruno Fernandes y su prioridad es encontrar un sustituto a Casemiro, que dejará Old Trafford en junio.
Informa Fabrizio Romano que Frattesi está muy cerca de llegar al Nottingham Forest. El Inter y el club inglés ultiman un acuerdo para una cesión con opción de compra, a la espera únicamente de la decisión final del futbolista.
Oleksandr Zinchenko aterrizó este viernes en Ámsterdam para realizar su reconocimiento médico con el Ajax. El Arsenal se embolsará 1,5 millones de euros más variables por el traspaso del lateral ucraniano de 29 años.
"Axel Disasi, cerca de unirse al West Ham en préstamo mientras las conversaciones con el Chelsea llegan a las etapas finales", asegura Fabrizio Romano. El defensor francés nunca estuvo interesado en jugar en Italia y los 'Hammers' ahora están acelerando por su incorporación.