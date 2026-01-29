Dereck Moncada vuelve a anotar y esto dicen en Colombia y México sobre el hondureño

El delantero hondureño Dereck Moncada anotó su segundo gol con la camisa del Internacional de Bogotá y los medios destacan el momento del atacante.
El mismo club publicó en sus redes sociales el nuevo gol de Dereck Moncada en el fútbol colombiano.
Johan Raudales de Diario Diez: "El arco lo tiene dibujado. Él no tuvo miedo a salir al extranjero y está demostrando su calidad."
"Otro golazo de mi pollo Dereck Moncada", destacan desde México.
WinSport, canal de TV en Colombia: "El hondureño Dereck Moncada no perdonó la flaqueza defensiva del 'celeste' y ya es GOLEADA"
Diario Diez: "Dereck Moncada, titular nuevamente con Internacional de Bogotá en el juego contra Jaguares."
Georgina Hernández. "No sólo marcó el primer gol histórico del club #InterdeBogota en su debut, sino que también hoy hace el 3-0 de visita a Jaguares de Córdoba."
Gustavo Roca de Diario Diez. "Dereck Moncada está ganándose el respeto en el fútbol colombiano. Segundo partido, SEGUNDO GOL. Apareció en el área como nueve y anotó el tercero del Inter de Bogotá en el triunfo parcial 0-3 contra Jaguares de Córdoba".
HN FÚTBOL: "Dereck Moncada anota su segundo gol en el extranjero, fue un golazo".
Óscar Funes: "Segundo partido, segundo gol. Dereck Moncada vuelve a anotar en la Primera División del fútbol colombiano. Gran remate de afuera del área."
Desde Colombia también lo alaban: "Dereck Moncada es una cosa muy seria. El hondureño tiene todo para dominar el fútbol colombiano: potencia, velocidad, remate de media distancia y capacidad para jugar en todo el frente de ataque. Clase de fichaje metió Inter de Bogotá."
TDTV: "Segundo partido, segundo gol en la Liga de Colombia con el Inter Bogotá. ON FIRE."
Ricardo Pinilla Obregón: "Qué buen delantero es Fabricio Sanguinetti. Es tan inteligente leyendo los espacios y movimientos de sus compañeros que es capaz de marcar diferencias siendo un jugador lento en sus desplazamientos. Entre él y Dereck Moncada (2007), acierto en los extranjeros de Inter Bogotá".
El periodista Gian Carlos García: "Se encendió. El hondureño Dereck Moncada sacó tremendo derechazo desde fuera del área para marcar su segundo gol con el Inter de Bogotá. El delantero catracho no se achica y va bien pese a que solo tiene 18 años"