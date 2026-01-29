¿Qué pasará con Condepor en el nuevo gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura?

Te contamos todos los detalles de lo que pasará con la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) con el nuevo cambio de gobierno el Honduras.
El inicio del nuevo Gobierno de Nasry “Tito” Asfura abre un periodo de definiciones clave para varias instituciones del Estado, entre ellas la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR).
Desde el arranque de la administración, el deporte nacional quedó en el centro del debate ante los anuncios de revisión institucional, austeridad y reorganización del aparato público, lo que generó dudas sobre el futuro inmediato de esta entidad que ha tenido un papel protagónico en los últimos años.
CONDEPOR entra en esta nueva etapa bajo un proceso de transición y reestructuración, en el que el gobierno ha dejado claro que se evaluarán sus funciones, programas, y alcance.
La intención es evitar duplicidad de labores con otras dependencias del estado y optimizar el uso de los recursos públicos, aunque esto no implica, al menos por ahora, la desaparición de la institución. El reto principal será mantener los proyectos deportivos en marcha sin afectar el desarrollo del deporte comunitario, escolar y federado.
En esta ocasión el nuevo nombramiento bajo el nuevo mandato presidencial de Nary Asfura se le otorgó al abogado Gerardo A. Fajardo Fernández como nuevo Comisionado Nacional del Deporte, durante una ceremonia realizada en Casa Presidencial.
Armando Vinicio Valdez será el subcomisionado de Condepo y juntos tendrán la gran responsabilidad llevar a cabo la gran labor que realizó anteriormente Mario Moncada bajo el gobierno de Xiomara Castro.
En ese contexto, el nombramiento de nuevas autoridades marca el rumbo que tomará CONDEPOR en el periodo 2026–2030.
La llegada de una nueva dirección apunta a redefinir prioridades, con mayor énfasis en la coordinación con federaciones deportivas, el fortalecimiento del alto rendimiento y una gestión más técnica y ordenada, superando lo realizado anteriormente.
No obstante, el desafío será responder a las expectativas de atletas, entrenadores y comunidades que dependen del respaldo estatal para continuar sus procesos deportivos.
Uno de los puntos más sensibles será el manejo de la infraestructura deportiva construida o remodelada en años anteriores. El nuevo Gobierno deberá decidir si mantiene el modelo de inversión directa, si transfiere responsabilidades a municipalidades o si establece alianzas con el sector privado.
La sostenibilidad de estos espacios será clave para evitar que se conviertan en proyectos abandonados y garantizar que cumplan su función social y deportiva.
En el gobierno de Xiomara Castro, Condepor inauguró cientos de canchas de fútbol a nivel nacional.
Además, se instaló grama de primer nivel y se remodelaron los principales recintos de Liga Nacional en el país.
Actualmente, queda pendiente la finalización de la construcción del centro comercial al interior del estadio Nacional Chelato Uclés.