Real Madrid sufre ante Rayo, pero termina ganando con gol de penal de Mbappé al minuto 99

Madrid, España.- Un gol de penalti del francés Kylian Mbappé en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte permitió al Real Madrid ganar este domingo al Rayo Vallecano por 2-1, en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports.
El Rayo Vallecano jugó los últimos diecinueve minutos con uno menos tras la expulsión por roja directa del centrocampista senegalés Pathé Ciss tras una dura entrada sobre Dani Ceballos, aunque terminó jugando con nueve tras ver dos cartulinas amarillas Pep Chavarría en la última jugada del partido.
Con este resultado el Real Madrid se mantiene segundo con 54 puntos, a uno del líder, el Barcelona, y el Rayo Vallecano, con 22, sigue uno por encima del descenso a la espera de lo que hagan Getafe y Real Mallorca en sus respectivos encuentros ante Celta de Vigo y Sevilla.
Minuto a minuto del Real Madrid vs Rayo
Min 101: Finaliza el juego en el Bernabéu, Real Madrid derrota 2-1 al Rayo Vallecano con polémica sobre el final.
Min 99: ¡Gol del Real Madrid por intermedio de Mbappé de penal!
Min 98: ¡Penal para el Real Madrid!
Min 90: ¡Se agregaron 9 minutos al juego!
Min 81: Roja para el senegalés Pathé Ciss y el Rayo Vallecano se queda con 10 jugadores, Real Madrid busca el segundo.
Min 48: ¡Gol del Rayo y empata el juego 1-1!
8:12 am: Inicia la segunda parte con cambio en el Madrid, Ceballos ingresa por Raúl Asensio.
Min 48: Finaliza la primera parte en el Bernabéu, Real Madrid está derrotando 1-0 al Rayo con gol de Vinicius.
Min 15: ¡Gol del Real Madrid por medio de Vinicius!
5:25 am: 11 del Real Madrid vs Rayo Vallecano