Alajuelense anuncia cómo será su nuevo estadio: ¡de los más lujosos en Centroamérica!

Alajuelense de Costa Rica anunció su lujoso estadio, el cual pasará a ser uno de los mejores en Centroamérica

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 14:46
La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica anunció la construcción de su nuevo estadio, el cual pasará a ser uno de los mejores y más lujosos en Centroamérica. Estas son las imágenes del recinto que fue anunciado.

Foto: Cortesía redes Alajuelense
Alajuelense reveló este sábado a sus socios el proyecto del nuevo estadio, inspirado en el León. Durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada en el Alejandro Morera Soto, los manudos conocieron la propuesta impulsada por el presidente Joseph Joseph.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
El escenario tendría capacidad para 25 mil personas y se ubicaría en un terreno de 16 hectáreas en La Garita de Alajuela, cerca de El Coyol.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
Además, dispondría de espacio para mil parqueos. Este sábado los socios únicamente aprobaron la compra del terreno, la culminación del anteproyecto y la elaboración del presupuesto. Dicha fase corresponde a la etapa uno de la iniciativa.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
Mientras tanto, la etapa dos abarcará la construcción de obras complementarias para una fase posterior.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
Sobre la infraestructura, el estadio contaría con varias plantas. Un nivel principal, donde se ubicarán clubes, museo y tienda, entre otros espacios. Luego se dispondrá del nivel de palcos y otro destinado a bebidas, comida y servicios. Finalmente, se levantará la gradería superior.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
En relación con el costo de la construcción, la junta directiva de la Liga explicó que no asumirá la deuda ni comprometer el flujo financiero, además de una intención de financiamiento mediante preventas.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
La Junta Directiva manuda necesita el visto bueno este sábado, para así empezar a trabajar en este nuevo plan de tener un nuevo estadio.

 Foto: Cortesía redes Alajuelense
Más del 80% de los asociados de Alajuelense votaron a favor de la compra del terreno y desarrollo del nuevo estadio.

Foto: Cortesía redes Alajuelense
Así lucirá por dentro el nuevo estadio de Alajuelense, actual tricampeón de Centroamérica y monarca en su país.

Foto: Cortesía redes Alajuelense
