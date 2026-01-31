Ariana Herchi revela jugadores que la enamoran, salida de Marathón e imperdible anécdota

Fue parte de Marathón y una de las modelos más famosas de Honduras. Te contamos la nueva vida de Ariana Hernández, mejor conocida como "Ariana Herchi".
La sampedrana se destapó en el podcast 'Aquí en Confianza' y reveló el motivo por el que se había ausentado de las redes sociales y ahora regresa después de tres años. "Alejada, casi no subía contenido a redes sociales. Me enamoré, me había enamorado", confiesa.
La modelo hondureña aseguró que "era la mujer más feliz del mundo", viviendo afuera de la ciudad, pero ahora "me regrese a San Pedro Sula, terminé la relación y aquí estoy de nuevo, comenzando de cero".
Herchi recuerda su pasó por equipo de la Liga Nacional y cuando se hizo famosa. "Fui gerente de mercado de Marathón, creo que fue en el 2016, pero ya me había hecho viral en un concierto de Romeo Santos".
La influencer hondureña estuvo seis meses en el cargo en el Marathón y confesó por qué decidió marcharse del equipo. "Fue cuando pasó lo del video que se hizo viral, fue algo bien fuerte para mí. Yo renuncié, ellos no querían, me decían que me diera un tiempo para que se tranquilizaran las cosas y que después volviera, pero la verdad que no pude".
"Ya después comencé con otros proyectos personales entonces no tenía tiempo, no me daba tiempo de ir".
Herchi también hizo una revelación sobre los futbolistas. "No me gustan los jugadores, bueno, sí me han gustado, pero nunca he tenido una relación alguien así porque soy demasiado celosa. Los jugadores son demasiados mujeriegos. Vieran todo lo que yo miraba, ellas buscaban a los jugadores".
¿Políticos? "Es normal, me escribían de todo. Jugadores, políticos, pastores, padres de los compañeritos de mis hijos, vecinos, amigos cercanos de la familia, esposos de familiares alejados, parejas de mis conocidas, de mi círculo". "Me daño la mente (OnlyFans), eso me abrió los ojos de una manera que yo....".
"Asegura que se enomoró y no era consentida. "Me cegué, yo pensé que yo amé, pero no. Amar es apoyar incondicionalmente, ver los errores de la otra persona. No sé si es amar o es masoquismo, pero cuando uno se enamora la verdad que es bien pendejo, esa es la palabra. Yo perdoné infidelidades. Estaba enamorada, me mostraban las cosas, yo las miraba, pero como él me decía que no era así, yo me quedaba con que sí, pero como yo lo amaba, era tan tonta que me quedaba con lo que él me decía, hasta que me cansé. A mí no me molesto lo económico, sino las mentiras, él nunca me lo aceptó y nunca cambió"
"Actualmente estoy soltera, enfocada en mí, sanando, pensé que iba a ser más fácil. Los primeros días fue horrible, yo me sentí mal, que se me había venido el mundo encima", relata.
"Yo no era la mujer que soy ahora, yo tenía dos empleadas en la casa pero yo cociné, yo me encargaba de la ropa de esa persona, que no le faltara nada, siempre estaba pendiente de la casa, mi vida había cambiado totalmente, yo pensé que él era la persona ideal para mí, hasta que lo entendí".
Además, Ariana habló sin complejos sobre las operaciones que se ha hecho en su cuerpo. "Me he hecho como siete liposucción abdominal, abdominoplastia me hecho tres, pechos me los he cambiado cinco veces, incluso estoy pensando en cambiármelos de nuevo. Es una enfermedad, las operaciones son una enfermedad. En total tengo como 15 operaciones".
"Me he operado en México, ha sido la más cara. Gasté como casi 50 mil dólares porque quería J Plasma, hace tres años. Vine de México, no me gustó como quedé y tres meses después me operé de nuevo acá", añadió Herchi.
¿Cuánto ha gastado en operaciones?, le preguntaron a Ariana Herchi y respondió: "Creo que he gastado unos 6 o 7 millones de lempiras en retoques físicos, los más caros son los de la cara".
Para cerrar, Ariana fue consultada sobre ¿quién cree que será el nuevo campeón de Liga Nacional?: "Marathón, me dolió la final ante Olimpia. Más que todo por Orinson Amaya, fue un buen jefe, la verdad que quien conoció a Orinson sabe la linda persona que era", contestó.
"Cuando murió yo me quedé, que mal, porque siempre he dicho que porque a las personas buenas que ayudan a muchas personas le pasan este tipo de cosas", concluyó.