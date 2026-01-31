Ariana Herchi revela jugadores que la enamoran, salida de Marathón e imperdible anécdota

"Asegura que se enomoró y no era consentida. "Me cegué, yo pensé que yo amé, pero no. Amar es apoyar incondicionalmente, ver los errores de la otra persona. No sé si es amar o es masoquismo, pero cuando uno se enamora la verdad que es bien pendejo, esa es la palabra. Yo perdoné infidelidades. Estaba enamorada, me mostraban las cosas, yo las miraba, pero como él me decía que no era así, yo me quedaba con que sí, pero como yo lo amaba, era tan tonta que me quedaba con lo que él me decía, hasta que me cansé. A mí no me molesto lo económico, sino las mentiras, él nunca me lo aceptó y nunca cambió"