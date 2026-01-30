  1. Inicio
Fue seleccionado de Honduras, dejó el fútbol y ahora juega otro deporte

El jugador ha sorprendido al dejar el fútbol, quien fue seleccionado y pasó por equipos de la Liga Nacional de Honduras, pero ahora cambia de deporte

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 17:06
Se trata de Enrique Facussé, exjugador de Motagua y Juticalpa FC, quien confirmó en sus redes sociales la decisión de practicar en otro deporte
El portero de 27 años de edad fue anunciado como nuevo jugador de Jaguares en el Torneo Élite Nacional de baloncesto.
Su último equipo fue el Westchester SC de la USL League One, la tercera división de Estados Unidos.
Enrique Facussé además de pasar por equipos como Motagua y Juticalpa de la Liga Nacional, también tuvo procesos en selecciones menores.
Facussé también pasó por el Inter Palmera de la segunda división del fútbol de Colombia.
El torneo de baloncesto se desarrollará en el Nacional de Ingenieros Coliseum de la ciudad de Tegucigalpa este viernes y sábado 30 y 31 de enero.
Al colgar los guantes en estos momentos, el futbolista no desconoce lo que es jugar baloncesto.
"Quique" apoya a su hermano en este deporte y lo ha jugado en muchas oportunidades.
Enrique Facussé también ha incursionado como modelo para revistas nacionales.
Su formación como portero comenzó a destacar a nivel amateur defendiendo a la Universidad de Kentucky.
Incluso, en 2019 tuvo la oportunidad de entrenar para Orlando City de la MLS en un campamentos, pero nunca se dio su fichaje.
En 2022, Facussé sorprendió al fichar en Honduras y se unió al Motagua (2022-2024).
Facussé ha sido seleccionado nacional en las categorías Sub-21, Sub-23 y a nivel mayor.
Además, en 2024 militó en el Internacional Palmira de la segunda división de Colombia.
