Selección de Grandes Crímenes: El misterio de la promesa cumplida (2/2)

“La investigación criminal es una ciencia -dice Gonzalo Sánchez, el primero de los criminalistas más sabios que hay en Honduras-; cada detalle de la escena del crimen habla, dice algo, nos grita datos que debemos interpretar despacio, con sabiduría de sabuesos policiales. En la sabiduría del investigador criminal, está el éxito de la lucha contra el delito”.Por supuesto, Gonzalo Sánchez es el maestro de maestros de la Criminalística en Honduras, y los agentes que investigaban este caso volvían siempre a las enseñanzas de Gonzalo; recordaba que hablaban entre sí, y se preguntaban: “¿Qué haría el abogado Gonzalo en este caso?”. Y, poco a poco, fueron armando un rompecabezas que solo tenía principio: la muerte de aquel hombre.“Muchas veces, en la investigación de un crimen, ayuda mucho conocer mejor a la víctima” -les enseñó el maestro; y los agentes empezaron a hurgar en la vida privada del hombre envenenado. El teléfono celular les sirvió de mucho.“Hay más de trescientas sesenta llamadas a este número -dijeron-; y todas por WhatsApp. Pero, no hay mensajes”.“Seguramente los borró”.“Ahora, ¿cuántas llamadas recibió de este número?”.“Más de cuatrocientas en el mismo período: un año trece días”.“¿Cuál es el segundo número con el que más se comunicaba?”.“Este; pero, las llamadas son pocas... Y está el de Mireya, que no pasa de cien hechas, y de ciento veinticinco recibidas en un año”.“Entonces, veamos quién es la dueña de este número”.“Ya tenemos el nombre”.“Ya lo sé; pero, ¿quién es? ¿Qué tipo de relación tenía con la víctima? ¿Por qué se llamaban tanto?”.“Aquí hay un dato interesante. Del número de esta mujer, han salido doscientas veintitrés llamadas a este número; y del teléfono de la víctima, fueron hechas sesenta y dos en nueve meses a este mismo número; y recibió, setenta y tres... Este es el nombre del dueño”.