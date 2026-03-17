  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”

Los implicados en el crimen de Valeria Alvarado confesaron quién les ordenó que mataran a la joven estudiante de Medicina. Aquí los detalles

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 19:08
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
1 de 10

Valeria Alvarado fue encontrada sin vida el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en unas cañeras de San Manuel, Cortés, después de haber sido privada de su libertad el 15 de febrero en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro.

 Foto: EL HERALDO
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
2 de 10

La joven de 20 años, estudiante de la carrera de Medicina, fue privada de su libertad cuando se disponía a subirse a su vehículo tras caminar con su perro.

 Foto: Redes sociales
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
3 de 10

El automóvil de Valeria Jolette Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas.

 Foto: EL HERALDO
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
4 de 10

Los primeros dos implicados son perfilados por la Policía como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

 Foto: EL HERALDO
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
5 de 10

Antes de cometer el crimen contra Valeria, Dennis Alexander Galván tenía tres órdenes de captura pendientes por secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de testigos protegidos. En la foto figura el último sospechoso capturado.

Foto: Redes sociales
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
6 de 10

¿Quién mandó a matar a Valeria Alvarado? Tras el crimen, se capturó a dos implicados identificados como Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez.

 Foto: Redes sociales
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
7 de 10

Las autoridades policiales informaron a LA PRENSA que Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez confesaron que Cristian Ariel Rodríguez Ortega, alias “El Principito”, era su jefe y "les ordenó matar a la joven estudiante de Medicina, Valeria Jolette Alvarado Borjas".

 Foto: Redes sociales.
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
8 de 10

Según lo compartido por las autoridades, Galván y Boquín revelaron que “El Principito” mantenía una relación sentimental con Valeria.

 Foto: Redes sociales
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
9 de 10

¿Por qué habría tomado esta decisión? Se informó que en sus declaraciones, Dennis Alexander y Ariel Alexander relataron que Cristian Ariel Rodríguez tomó la decisión de quitarle la vida a Valeria porque ella volvió con su exnovio y lo dejó a él.

 Foto: Redes sociales
Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”
10 de 10

De acuerdo con las autoridades, fue precisamente la confesión de los primeros dos detenidos lo que llevó a la captura de “El Principito”.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos