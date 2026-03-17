Implicados confesaron: “El Principito ordenó que mataran a Valeria Alvarado”

Valeria Alvarado fue encontrada sin vida el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en unas cañeras de San Manuel, Cortés, después de haber sido privada de su libertad el 15 de febrero en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro.
La joven de 20 años, estudiante de la carrera de Medicina, fue privada de su libertad cuando se disponía a subirse a su vehículo tras caminar con su perro.
El automóvil de Valeria Jolette Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas.
Los primeros dos implicados son perfilados por la Policía como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Antes de cometer el crimen contra Valeria, Dennis Alexander Galván tenía tres órdenes de captura pendientes por secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de testigos protegidos. En la foto figura el último sospechoso capturado.
¿Quién mandó a matar a Valeria Alvarado? Tras el crimen, se capturó a dos implicados identificados como Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez.
Las autoridades policiales informaron a LA PRENSA que Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez confesaron que Cristian Ariel Rodríguez Ortega, alias “El Principito”, era su jefe y "les ordenó matar a la joven estudiante de Medicina, Valeria Jolette Alvarado Borjas".
Según lo compartido por las autoridades, Galván y Boquín revelaron que “El Principito” mantenía una relación sentimental con Valeria.
¿Por qué habría tomado esta decisión? Se informó que en sus declaraciones, Dennis Alexander y Ariel Alexander relataron que Cristian Ariel Rodríguez tomó la decisión de quitarle la vida a Valeria porque ella volvió con su exnovio y lo dejó a él.
De acuerdo con las autoridades, fue precisamente la confesión de los primeros dos detenidos lo que llevó a la captura de “El Principito”.