Las fallas previas detrás del accidente en Roatán: “Se decía que cualquier día se podían caer”

Cerrato aseguró que el viaje de Tegucigalpa hasta La Ceiba no tuvo contratiempos porque iban en otra aeronave, pero que cuando les tocaba subir al avión Jetstream 32, matrícula HR‑AYW, de la aerolínea LANHSA, les informaron que estaba retrasado.<br />"Dijeron que estaban revisándolo, no dijeron fallas, pero sí que estaba en revisión", contó.<br />Una fuente afirmó a EL HERALDO Plus que ese día el avión sí estaba en revisión, pero por fallas mecánicas sin especificar de qué tipo.<br />El avión fue revisado y cuatro horas después despegó con destino a La Ceiba, donde Cerrato junto con otros 18 pasajeros esperaban para que los llevara hasta Puerto Lempira. <br />