Motociclista muere tras brutal choque en Ticamaya, Cortés

Cortés, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 3 de mayo en el sector de Ticamaya, en el municipio de Choloma, donde un motociclista perdió la vida tras un fuerte impacto. El percance ocurrió cuando la motocicleta en la que se conducía la víctima colisionó contra un vehículo tipo pickup, generando una escena de gran impacto en la zona. Producto del choque, la motocicleta quedó completamente destruida, debido a la magnitud del impacto.

En el pavimento quedaron visibles rastros de sangre, evidencia de la violencia del accidente que cobró la vida del conductor de la moto en el lugar. Familiares de la víctima llegaron a la escena consternados por lo ocurrido y realizaron el reconocimiento del cuerpo en el lugar del accidente. El vehículo también resultó con severos daños en la parte frontal y en el techo, reflejando la fuerza con la que se produjo la colisión. De acuerdo con versiones preliminares, en el automotor viajaban varias personas que se dirigían a realizar una actividad recreativa, sin imaginar el desenlace fatal.