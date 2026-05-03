Hombre muere tras ser aplastado por árbol en Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras.- Un trágico accidente cobró la vida de un hombre en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, mientras realizaba labores de limpieza en un terreno.
La víctima fue identificada como Santos Francisco Pérez Hernández, más conocido como “Tico”, quien se encontraba trabajando junto a otras personas.
Según información preliminar, el hombre se había desplazado hasta el lugar con el objetivo de limpiar un solar baldío, una actividad que solía realizar durante los fines de semana.
En medio de la jornada, mientras cortaba un árbol, la estructura cedió inesperadamente y cayó sobre él, provocándole graves lesiones.
Tras el incidente, quienes lo acompañaban reaccionaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular con dirección a Tegucigalpa para recibir atención médica urgente.
El herido aún se encontraba con vida durante el trayecto; sin embargo, murió .
Fue en el sector de la aldea Mateo donde, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento antes de poder llegar a un centro asistencial.
De acuerdo con versiones iniciales, Pérez Hernández residía en la colonia Los Pinos de la capital y acudía regularmente a la zona rural para realizar este tipo de trabajos.