Hombre muere tras ser aplastado por árbol en Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras.- Un trágico accidente cobró la vida de un hombre en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, mientras realizaba labores de limpieza en un terreno.

La víctima fue identificada como Santos Francisco Pérez Hernández, más conocido como “Tico”, quien se encontraba trabajando junto a otras personas.

Según información preliminar, el hombre se había desplazado hasta el lugar con el objetivo de limpiar un solar baldío, una actividad que solía realizar durante los fines de semana.