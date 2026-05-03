  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ataque armado deja una mujer muerta en La Libertad, Comayagua

La víctima se encontraba en el lugar junto a su familia y amigos cuando, de forma repentina, se escucharon múltiples disparos que provocaron pánico entre los presentes

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 07:51
Ataque armado deja una mujer muerta en La Libertad, Comayagua

La víctima fue identificada como Nancy Karina Hernández.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.-Una mujer perdió la vida de manera violenta la noche del sábado 2 de mayo en el municipio de La Libertad, departamento de Comayagua, luego de ser atacada a disparos dentro de un establecimiento que había sido inaugurado recientemente en la zona.

La víctima fue identificada como Nancy Karina Hernández, quien se encontraba en el lugar junto a su familia y amigos cuando, de forma repentina, se escucharon múltiples detonaciones que provocaron pánico entre los presentes.

De acuerdo con información preliminar, tras el ataque la mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

Testigos relataron momentos de angustia al escuchar los disparos, lo que generó una estampida de personas que intentaban resguardarse y salir del sitio para ponerse a salvo.

Taxista casi provoca tragedia al olvidar poner freno de mano en colonia El Reparto

Algunas versiones extraoficiales señalan que el presunto atacante podría ser una persona cercana a la víctima, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de seguridad se presentaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Ministro de Seguridad confirma cuatro órdenes de captura más contra el “Cartel del Diablo”

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias