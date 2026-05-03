Ataque armado deja una mujer muerta en La Libertad, Comayagua

Comayagua, Honduras.-Una mujer perdió la vida de manera violenta la noche del sábado 2 de mayo en el municipio de La Libertad, departamento de Comayagua, luego de ser atacada a disparos dentro de un establecimiento que había sido inaugurado recientemente en la zona.
La víctima fue identificada como Nancy Karina Hernández, quien se encontraba en el lugar junto a su familia y amigos cuando, de forma repentina, se escucharon múltiples detonaciones que provocaron pánico entre los presentes.
De acuerdo con información preliminar, tras el ataque la mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.
Testigos relataron momentos de angustia al escuchar los disparos, lo que generó una estampida de personas que intentaban resguardarse y salir del sitio para ponerse a salvo.
Algunas versiones extraoficiales señalan que el presunto atacante podría ser una persona cercana a la víctima, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Agentes de seguridad se presentaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen.