Taxista casi provoca tragedia al olvidar poner freno de mano en colonia El Reparto

El incidente ocurrió cuando el conductor, aparentemente molesto porque otro taxi estaba demasiado cerca de su unidad, decidió mover el vehículo que se encontraba detrás.

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista estuvo a punto de provocar una tragedia luego de que su vehículo se desplazara en retroceso sin control, tras olvidar accionar el freno de mano en un punto de taxis de la colonia El Reparto , en el Distrito Central, Honduras.

Sin embargo, al hacerlo, no aseguró su propio automóvil, lo que provocó que este comenzara a retroceder en una pendiente.

De acuerdo con un video que circula en las redes sociales, el taxi descendió sin control hasta donde se encontraban varios hombres, generando momentos de tensión entre los presentes, quienes reaccionaron rápidamente para evitar ser impactados.

El hecho se registró en el sector conocido como El Reparto por Bajo, donde operan puntos de taxis y existe constante circulación de personas.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el incidente encendió las alertas entre conductores y vecinos del sector por el riesgo que representó.