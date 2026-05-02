Ministro de Seguridad confirma cuatro órdenes de captura más contra el “Cartel del Diablo”

Según el funcionario, hasta el momento ya se reportan dos personas detenidas, mientras continúan las gestiones para ejecutar nuevas capturas en el marco de operativos policiales en curso.

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez , confirmó que existen al menos cuatro órdenes de captura pendientes contra integrantes del “Cartel del Diablo ” una estructura criminal señalada de generar violencia y narcotráfico en distintas zonas del país.

“En este momento tenemos como unas cuatro órdenes de captura más, estamos gestionando las órdenes para el resto de la estructura criminal”, afirmó.

Las autoridades detallaron que el núcleo principal de esta organización estaría conformado por entre 10 y 12 personas, consideradas las que generan mayor impacto delictivo.

No obstante, el grupo también cuenta con una red de colaboradores dedicados a la distribución de drogas, logística, ocultamiento de armas y lavado de dinero.

En relación con el caso de un pastor y caficultor originario de Lloró, el ministro explicó que existen al menos dos órdenes de captura directamente vinculadas a ese hecho, mientras que otras dos corresponden a delitos asociados como portación ilegal de armas y homicidio.

Velásquez aseguró que esta estructura criminal ha evolucionado con el tiempo, ampliando su alcance en varias comunidades, donde incluso ha desplazado a pequeños distribuidores de droga para consolidar su control territorial.

“Han puesto en jaque toda esta zona”, advirtió.

El titular de Seguridad reiteró que los operativos continuarán con el objetivo de ubicar a todos los implicados.

“Estamos comprometidos con la población de que, de cualquier forma, los vamos a llevar ante la justicia”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que las fuerzas de seguridad harán uso de la fuerza si es necesario para neutralizar a los sospechosos en caso de resistencia.

“No podemos decir que vamos a ir a matar a nadie, pero si ellos no acatan las instrucciones de la autoridad, se hará uso de la fuerza necesaria”, concluyó.