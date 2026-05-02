¿Hasta cuándo se mantendrá el subsidio a la energía y combustibles en Honduras? Conoce la fecha límite

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras confirmó la continuidad del subsidio a la energía eléctrica, combustibles y gas LPG, como parte de un paquete de apoyo dirigido a las familias de menores ingresos. La medida busca aliviar el impacto del aumento en los precios internacionales, manteniendo un esquema de subsidios que ya venía aplicándose en los últimos meses.

Energía eléctrica y combustibles

En el caso de los combustibles, el subsidio continuará cubriendo el 50% del incremento en los precios de la gasolina regular y el diésel.

Esta disposición tendrá vigencia del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026, según lo establecido por las autoridades. En cuanto al servicio eléctrico, el beneficio se mantendrá para los hogares que consuman entre 1 y 150 kilovatios hora (kWh) al mes. Estos usuarios continuarán recibiendo el 100% del subsidio en su factura, como parte de una política de focalización hacia los sectores más vulnerables. El Gobierno explicó que esta medida se mantiene bajo un esquema de revisión y ajuste, de acuerdo con la capacidad del Estado y el comportamiento de los precios internacionales.

Gas LPG, vigencia y evaluación