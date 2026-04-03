Subsidios de energía y combustibles sumaron más de L46 millones en los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Christian Duarte, exsecretario de Finanzas, afirmó que al cierre del periodo de gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), la política de subsidios a la energía eléctrica y los combustibles alcanzó un total de 50,000 millones de lempiras en cuatro años. "Un programa de subsidios que, al cierre del período de gobierno (de Xiomara Castro), (sumó) 50,000 millones (de lempiras) en cuatro años" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 56:50 del siguiente video).

No obstante su afirmación es inexacta. Según los informes de la Memoria Anual 2024 y 2025 del Banco Central de Honduras (BCH) y datos actualizados de la Secretaría de Finanzas (Sefin), entre 2022 y 2025 los subsidios acumulados fueron de 46,119.3 millones de lempiras. Esto incluye beneficios como la gratuidad de energía para hogares de hasta 150 kWh al mes y subsidios a combustibles mediante reducciones de impuestos y compensaciones. La cifra real se aproxima a lo mencionado por Duarte, pero su declaración es inexacta. EH Verifica pidió comentarios a Duarte sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-checking, no se obtuvo respuesta.

Menos de 50 millones de lempiras

La política de subsidios durante el gobierno de Xiomara Castro se divide en el alivio al aumento a la gasolina regular y diésel en diferentes meses del año; congelamiento del precio del cilindro de Gas Licuado de Petróleo (LPG). En el caso de la energía eléctrica, los subsidios están focalizados para los hogares que consumen menos de 150 kilovatios hora al mes (energía gratis) y el subsidio a la tarifa de energía eléctrica para consumidores de más de 150 Kwh/mes. EH Verifica revisó los informes de la Memoria Anual 2024 y 2025 del Banco Central de Honduras, que consolidan los datos de subsidios con base en la información de la Cuenta Financiera de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Energía y el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). En 2022, el monto total de subsidios energéticos fue de 8,131.5 millones de lempiras, de los cuales 2,284 millones correspondieron a energía eléctrica y 5,847.5 millones a combustibles. Para 2023, el total aumentó a 12,435.3 millones de lempiras, con 5,581.3 millones destinados a energía eléctrica y 6,854 millones a combustibles, reflejando un incremento en ambas categorías. En 2024, los subsidios alcanzaron su punto más alto del período analizado, con 13,943.1 millones de lempiras, de los cuales 6,521.3 millones corresponden a energía eléctrica y 7,421.8 millones a combustibles. En 2025, el total se situó en 11,609.4 millones de lempiras, compuesto por 4,187.6 millones en subsidios eléctricos y 7,421.8 millones en combustibles, lo que representa una reducción respecto al año anterior. Al sumar los montos anuales, el total acumulado de subsidios a energía eléctrica y combustibles entre 2022 y 2025 asciende a 46,119.3 millones de lempiras, según el desglose disponible. Estos subsidios incluyen, en el caso de la energía eléctrica, beneficios como la gratuidad para consumidores de hasta 150 kWh y la absorción de incrementos tarifarios. En el caso de los combustibles, abarcan reducciones de impuestos y mecanismos de compensación para contener el alza en los precios.