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Congreso Nacional reconoce trayectoria de Alex Pérez, fotógrafo de EL HERALDO

Alex Pérez será reconocido por el Congreso Nacional en honor a sus 35 años de carrera como fotoperiodista

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 18:28
Congreso Nacional reconoce trayectoria de Alex Pérez, fotógrafo de EL HERALDO

Alex Pérez tiene ya 25 años de trayectoria en Diario El Heraldo.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El reportero gráfico de EL HERALDO, Alex Pérez, será reconocido por el Congreso Nacional con el Premio Parlamentario de Periodismo 2026 como Mejor Fotógrafo.

Pérez goza de una trayectoria de 35 años dedicada a documentar con su lente algunos de los acontecimientos más trascendentales dentro y fuera de Honduras, en una carrera marcada por coberturas históricas, riesgos personales y evolución profesional.

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Alex Pérez, quien acumula 25 años en El Heraldo y 10 años en Foto Estudio Francesa, destacó que pertenece a una generación de fotógrafos formada en la transición tecnológica del oficio.

“Soy de la última generación de la escuela vieja del blanco y negro, donde se hizo la transición al color”, expresó el fotoperiodista, cuya experiencia abarca desde el revelado análogo hasta la inmediatez digital que domina el periodismo actual.

A lo largo de su carrera, Pérez ha participado en coberturas internacionales de alto impacto, entre ellas el litigio entre Honduras y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por la disputa marítima; el caso del hondureño Heliberto Chi en Texas, condenado a muerte mediante inyección letal; y la crisis de migración infantil en la frontera entre México y Estados Unidos.

También recordó la compleja cobertura realizada en Cuba, donde formó parte del equipo periodístico que logró documentar la vida cotidiana de la población en la isla.

Alex Pérez ha desempeñado su labor como fotógrafo con valor y esmero.

Alex Pérez ha desempeñado su labor como fotógrafo con valor y esmero.

(Foto: El Heraldo )

En el ámbito nacional, su trayectoria también ha estado ligada a coberturas de alto riesgo. Durante la pandemia de covid-19, tras la exposición constante en jornadas informativas, contrajo el virus y permaneció hospitalizado durante un mes.

Años después, mientras cubría un incidente en la represa San José, resultó lesionado tras una explosión provocada por una remoción de tierra, sufriendo una fractura en uno de sus brazos.

El reconocimiento parlamentario distingue no solo la calidad de su trabajo fotográfico, sino también la trayectoria de un profesional que ha permanecido en la primera línea del periodismo gráfico durante más de tres décadas.

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Con este galardón, Alex Pérez se consolida como una de las figuras más representativas del fotoperiodismo hondureño, con una carrera construida entre coberturas históricas, sacrificio y compromiso con la información.

En esta edición también serán distinguidos Dagoberto Rodríguez (RCV), Alex Cáceres (HCH), Cristian Anthony Álvarez (Q’Hubo TV), Robert Hernández (Hoy Mismo), así como periodistas regionales, comentaristas deportivos y figuras con amplia trayectoria en medios de comunicación.

Además, se otorgaron reconocimientos especiales a Lesman Morazán, Emma Calderón, Arístides Aceituno y Ulises Aguirre, mientras que Darío Banegas fue reconocido como caricaturista del año.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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