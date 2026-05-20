Congreso Nacional reconoce trayectoria de Alex Pérez, fotógrafo de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El reportero gráfico de EL HERALDO, Alex Pérez, será reconocido por el Congreso Nacional con el Premio Parlamentario de Periodismo 2026 como Mejor Fotógrafo. Pérez goza de una trayectoria de 35 años dedicada a documentar con su lente algunos de los acontecimientos más trascendentales dentro y fuera de Honduras, en una carrera marcada por coberturas históricas, riesgos personales y evolución profesional.

Alex Pérez, quien acumula 25 años en El Heraldo y 10 años en Foto Estudio Francesa, destacó que pertenece a una generación de fotógrafos formada en la transición tecnológica del oficio. “Soy de la última generación de la escuela vieja del blanco y negro, donde se hizo la transición al color”, expresó el fotoperiodista, cuya experiencia abarca desde el revelado análogo hasta la inmediatez digital que domina el periodismo actual. A lo largo de su carrera, Pérez ha participado en coberturas internacionales de alto impacto, entre ellas el litigio entre Honduras y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por la disputa marítima; el caso del hondureño Heliberto Chi en Texas, condenado a muerte mediante inyección letal; y la crisis de migración infantil en la frontera entre México y Estados Unidos. También recordó la compleja cobertura realizada en Cuba, donde formó parte del equipo periodístico que logró documentar la vida cotidiana de la población en la isla.

En el ámbito nacional, su trayectoria también ha estado ligada a coberturas de alto riesgo. Durante la pandemia de covid-19, tras la exposición constante en jornadas informativas, contrajo el virus y permaneció hospitalizado durante un mes. Años después, mientras cubría un incidente en la represa San José, resultó lesionado tras una explosión provocada por una remoción de tierra, sufriendo una fractura en uno de sus brazos. El reconocimiento parlamentario distingue no solo la calidad de su trabajo fotográfico, sino también la trayectoria de un profesional que ha permanecido en la primera línea del periodismo gráfico durante más de tres décadas.