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Dereck Moncada es presentado en Suiza y entra al top 10 de los fichajes más caros en Honduras

A sus 18 años, Dereck Moncada ya es uno de los jugadores hondureños más caros en la historia

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 15:30
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El joven hondureño Dereck Moncada fue presentado por el Lugano de Suiza. El catracho entró en el top 10 de los fichajes más caros de un hondureño en la historia. ¿Cómo está conformado el top?

 Foto: El Heraldo
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Moncada fue presentado este día por el Lugano, equipo que jugara la Conference League. A sus 18 años, Moncada tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente.

Foto: Cortesía redes
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1. Wilson Palacios es el fichaje más caro de un hondureño cuando en 2009 el Tottenham lo compró al Wigan por 19 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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2. David Suazo es el segundo fichaje más caro de un hondureño cuando en 2007 el Inter de Milán lo compró al Cagliari por 12 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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3. Wilson Palacios aparece de nuevo al ser el tercer fichaje más caro de un hondureño cuando en 2011 el Stoke City lo compró al Tottenham por 10.3 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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4. Alberth Elis aparece como el cuarto fichaje más caro de un hondureño cuando en 2021 el Girondins de Burdeos de Francia lo compra por 6 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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5. Luis Palma es el quinto en el listado ya que en 2023 el Celtic de Escocia lo compró en 4.4 millones de euros.

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6. Julio César Rambo de León aparece como el sexto fichaje más alto en la historia de hondureño ya que el Parma lo compró en 2008 al Genoa por 4 millones de euros.

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7. Dereck Moncada es el séptimo fichaje más caro en la historia de un futbolista catracho. Recientemente el club suizo pagó 3.5 millones de euros al Necaxa de México, dueño de su ficha.

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8. David Suazo aparece de nuevo ya que en 1999 el Cagliari lo compró al Olimpia por 3 millones de euros.

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9. Casi cerrando el listado tenemos a Andy Najar que en 2013 pasó del DC United al Anderlecht de Bélgica por 3 millones de euros.

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10. Cerramos con Samuel Caballero que en 2001 fue comprado por el Udinese de Italia al Olimpia a cambio de 2.3 millones de euros.

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