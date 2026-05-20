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Imágenes inéditas: Así fue la última vez que Marathón se coronó campeón de Liga Nacional

El argentino Héctor Vargas era el técnico de ese Marathón que salió campeón de Liga Nacional en el 2018

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 10:50
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Te mostramos las mejores postales que dejó el último título de Marathón en la Liga Nacional de Honduras. Fue ante Motagua y varios jugadores recordados.

Fotos: Archivo EL HERALDO.
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Han pasado 8 años desde aquel histórico 19 de mayo de 2018, año en que el Club Deportivo Marathón se coronó por última vez campeón de la Liga Nacional de Honduras.

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El partido de ida en esa serie se disputó en el estadio Nacional de Tegucigalpa y finalizó 1-1 con goles de "Chino" Discua para Motagua y Brayan Martínez anotó para Marathón.

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El juego de vuelta se disputó en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

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La Gran Final entre azules y vedolagas paralizó por completo la ciudad industrial para disfrutar de un partidazo de primera división.

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Los aficionados de Marathón soñaban con ver a su equipo campeón de Liga Nacional y llenaron el Yankel.

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La hinchada de Motagua no abandonó a su equipo y también llegaron a apoyarlo en San Pedro Sula, desde Tegucigalpa.

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El presidente eterno de Marathón, Orinson Amaya (QEPD), en plena labor de venta a beneficio de su equipo.

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En las acciones, el partido de vuelta finalizó 0-0 tras 120 minutos de juego (marcador global 1-1, tras el 1-1 en la ida).
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El partido fue vibrante de principio a fin con varias jugadas dignas de una Gran Final.
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Incluso Diego Vázquez, técnico de Motagua en ese entonces, estuvo involucrado en una bronca con los árbitros.

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El portero Denovan Torres se vistió de héroe y Marathón se impuso 5-4 ante Motagua en tanda de penales.
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Yaudel Lahera fue otro de los grandes protagonistas de ese campeonato. Así lo celebró.

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Cristian Cálix era apenas un joven y atravesaba uno de sus mejores momentos de su carrera.

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Todos los verdolagas buscaban a Torres para celebrar. Les regaló la copa número 12 de su historia.

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Miembros del staff de Marathón explotaron de felicidad. ¡El campeón celebra como quiere!
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El bailecito de la gloria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

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El argentino Héctor Vargas era el técnico de ese Marathón que salió campeón de Liga Nacional en el 2018.
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Momento en que la plantilla levanta la copa de campeón del fútbol hondureño.

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Ese equipo verdolaga estaba plagado de estrellas, que posteriormente dieron el salto a otros equipos.

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Yaudel Lahera y el colombiano Yustin Arboleda eran los referentes en el ataque de Marathón.

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Mani Suazo y Rolin Peña celebraron en el camerino tras el final del partido.

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La reconocida "Doña Queta", fiel aficionada de Marathón, vivió en carne propia la coronación.

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Marathón tocó la gloria en su estadio. Ha sido su único título en el Yankel.

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Así se vivió el último título de Marathón en Liga Nacional.

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Orinson Amaya le devolvía la alegría a San Pedro Sula.

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