Brilló en Motagua, trabajó en Estados Unidos y así es su actualidad: Nueva vida de Wilmer Crisanto

Probó suerte en Estados Unidos, se retiró como jugador profesional y esta es su actualidad. Este es el nuevo sorprendente trabajo de Wilmer Crisanto.
Wilmer Crisanto se formó en las reservas del Victoria de La Ceiba y debutó profesionalmente siendo apenas un adolescente, destacando rápidamente por su potencia física y versatilidad defensiva.
Sus buenas actuaciones con el Victoria despertaron el interés del Godoy Cruz, equipo al que llegó a préstamo en 2008.
Aunque no logró consolidarse en el primer equipo argentino, Wilmer Crisanto dejó buenas sensaciones en las reservas de Godoy Cruz y posteriormente regresó al Victoria para continuar su carrera en Honduras.
En su regreso al conjunto ceibeño se convirtió en capitán y pieza fundamental del equipo que fue subcampeón nacional y disputó torneos internacionales de Concacaf.
Su gran salto llegó en 2014 cuando fichó por Motagua, institución donde vivió la etapa más exitosa de su carrera y se ganó el cariño de la afición azul.
Con Motagua conquistó cuatro títulos de Liga Nacional y se convirtió en uno de los laterales derechos más destacados del fútbol hondureño durante la última década.
El ceibeño también defendió los colores del Marathón, además de tener pasos posteriores por clubes de Liga de Ascenso.
A nivel internacional, Crisanto representó a Honduras en las selecciones Sub-17, Sub-20, Sub-23 y Mayor, incluyendo participación en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Con la Selección Mayor de Honduras disputó eliminatorias mundialistas y también integró el plantel catracho que jugó la Copa Oro 2015.
Tras alejarse de la primera división, Wilmer Crisanto comenzó a viajar constantemente a Estados Unidos para disputar torneos burocráticos, donde logró ganar varias copas y obtener importantes premios económicos.
Durante 2025 y parte de 2026 se volvió uno de los jugadores más seguidos en campeonatos amateurs en Estados Unidos.
A inicios de 2026 sorprendió al regresar al fútbol competitivo tras ser anunciado como fichaje del Santa Rosa FC de la Liga de Ascenso.
Su paso fue breve y meses después fue presentado por el Vida Veteranos de La Ceiba, movimiento que muchos aficionados interpretaron como el inicio de la recta final de su carrera como futbolista.
Ahora, la vida de Wilmer Crisanto ha dado un nuevo giro luego de ser anunciado por el Bucaneros FC, pero esta vez no como jugador, sino integrándose al cuerpo técnico del club de Ascenso.