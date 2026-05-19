Jugó en Europa, fue mundialista con Honduras y ahora es investigado por el Ministerio Público

El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2023, cuando el Congreso Nacional no logró consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público tras el vencimiento del período de las anteriores. En medio de ese estancamiento político, la Comisión Permanente asumió protagonismo en una decisión que marcaría el inicio de una de las mayores disputas constitucionales recientes.