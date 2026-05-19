Jugó en Europa, fue mundialista con Honduras y ahora es investigado por el Ministerio Público

Jugó en Europa, fue mundialista dos veces con Honduras y ahora es investigado por el Ministerio Público (MP). Este es el caso del exfutbolista hondureño que ahora es investigado por actos realizados como político.
Se trata de Osman Chávez, exjugador del Motagua y de clubes en el extranjero como Wisla Cracovia de Polonia, además de ser seleccionado nacional.
Chávez fue mundialista con Honduras en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, teniendo participación en ambos torneos.
Osman Chávez es investigado por sus actos como político, específicamente al haber sido diputado del Congreso Nacional y por sus acciones dentro de la Comisión Permanente.
Chávez fue diputado del 2022 al 2026 y el año pasado formó parte de la Comisión Permanente, una comisión de tan solo 13 diputados afines al Partido Libre que tomó decisiones en representación del pleno del Congreso Nacional
Chávez fue parte de esos 13 diputados, liderados por Luis Redondo, y ahora es parte de una investigación por parte de la Fiscalía por las acciones que hizo la Comisión Permanente. Actualmente se ha hecho citatorios a cada congresista que estuvo en esta comisión para que declare ante una línea investigativa abierta.
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2023, cuando el Congreso Nacional no logró consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público tras el vencimiento del período de las anteriores. En medio de ese estancamiento político, la Comisión Permanente asumió protagonismo en una decisión que marcaría el inicio de una de las mayores disputas constitucionales recientes.
Ante la falta de acuerdos en el pleno, la Comisión Permanente designó, en febrero de 2024, a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto interinos. La controversia no terminó con el caso del Ministerio Público. Durante recesos legislativos posteriores, la Comisión Permanente continuó adoptando resoluciones de alto impacto político, incluyendo decisiones relacionadas con decretos legislativos, asuntos presupuestarios y temas electorales.
En noviembre de 2025, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que invalidó actuaciones de la Comisión Permanente, al considerar que existían vicios en su integración y posibles invasiones a competencias exclusivas del pleno del Congreso. Tras meses de controversia política y cuestionamientos legales, el Congreso Nacional aprobó en abril de 2026 una reforma constitucional para eliminar por completo esta figura legislativa.
Ante la investigación, Chávez respondió que “no hay una sola firma mía en un documento que haya dañado al pueblo hondureño” y defendió las acciones de la Comisión Permanente. “No he hecho absolutamente nada. Puedo defenderme solo. Esto es un show político para tapar la mediocridad de la forma de gobierno", sentenció Chávez.