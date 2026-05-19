¡Increíble motivo! Chelsea estudia denunciar al City si se confirma la salida de Guardiola

La salida de Pep Guardiola podría traerle más problemas de los esperados al Manchester City.
Es casi un hecho que Pep Guardiola no seguirá al frente del Manchester City. El de Sampedor cerrará una etapa de 10 años en los que cambió la historia citizen con 20 títulos, entre ellos la tan ansiada Champions League.
A pesar de que le queda un año de contrato, es decir que su vínculo con los "Sky Blues" finaliza en 2027, Guardiola considera que su etapa en el norte de Inglaterra llegó a su fin.
Desde España e Inglaterra señalan que el catalán se tomará un año sabático, al igual que entre 2012 y 2013, cuando dejó la dirección técnica del Barcelona.
Con la salida del entrenador más exitoso en su historia, el Manchester City ya eligió a su sucesor, Enzo Maresca, sin embargo, esta decisión daría pie para que el Chelsea emprenda acciones legales en su contra.
Desde Inglaterra reportan que el Chelsea exigirá al Manchester City una indemnización en el caso de que el italiano se haga cargo del equipo.
Y esto surge debido a que en Stamford Bridge consideran que Maresca actuó de forma desleal al momento de su salida, señalando que sostuvo comunicaciones con el City aún siendo el entrenador del Chelsea.
Los blues amenazan con "revelar los hechos acontecidos en los meses previos a su marcha", en donde Maresca habría acordado su llegada al City desde diciembre de 2025.
El Chelsea denunciaría al City ante la Premier League, que se vería obligada a investigar los hechos, lo cual podría traerle problemas a los "Sky Blues".
El Chelsea iniciará el proceso legal contra su rival del "Big Six" una vez que Maresca, tal y como está previsto, sea nombrado como nuevo técnico del Manchester City.
De momento, Enzo Maresca se mantiene alejado del foco mediático tras su abrupta salida del Chelsea el 1 de enero de 2026.
El técnico italiano ganó con el Chelsea el Mundial de Clubes 2025 en una magistral actuación ante el PSG.