Fichajes: Legionario deja Alemania, barrida en Real España y jugará su última final con Motagua

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Legionario deja Alemania, barrida en Real España y jugará su última final con Motagua. Estas son las recientes novedades.
Wilmer Crisanto fue anunciado como fichaje del Bucaneros FC de la Liga Ascenso, pero no como jugador. Lo hará como parte del cuerpo técnico.
Agustín Auzmendi estuvo anoche en el Nacional viendo a Motagua. ¿Volverá a Honduras? No se prevé un regreso y su presencia en el país se da porque su esposa es hondureña y está visitando su familia.
El delantero juvenil hondureño Nairobi Vargas fue anunciado como baja en el Mainz de Alemania. Se conoció que fue de acuerdo mutuo ya que Vargas busca tener más minutos en otra institución.
Se vienen varios cambios en el Real España. Con respecto a Jeaustin Campos el DT tico dijo sobre su futuro: "Tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien”.
Julio Dicaprio Rodríguez, lateral izquierdo panameño que también juega de volante ha tenido muy poca participación este torneo con la Realeza y saldrá de la institución.
Nixon Cruz podría salir de Real España, pero ante alguna oportunidad del extranjero y se ha conocido que diversos clubes de la MLS lo han estado siguiendo. Uno de los clubes que lo sigue es el Nashville de Andy Najar y Bryan Acosta.
El volante argentino Gonzalo Ritacco no rindió como se esperaba y se espera que termine saliendo del conjunto aurinegro.
Jack Jean Baptiste podría ser comprado definitivamente por Real España al Olimpia. El mediocampista está cómodo en el equipo sampedrano.
A listado de jugadores que terminan contrato con Real España se suma Luis "Buba" López y se avizora que continúe.
Darixon Vuelto terminó su contrato con Real España y no se sabe si continuará ante una posible renovación en el plantel.
Salvo una sorpresa, Marcelo Santos jugará su última final con Motagua ya que no será renovado. De hecho, el futbolista reconoció que "hay ciclos que se cierran".
El extremo Jefry Miranda terminó su contrato con Génesis Policía Nacional y el club desea que siga con ellos.
El portero colombiano Ronaldo Balanta también terminó su contrato con Génesis y desde la directiva le han plasmado que continúe.
El juvenil Carlos Arzú es otro jugador que termina su contrato con Génesis y se definirá si hay renovación o no.