Quedó fuera del Mundial 2026 por culpa de Neymar y deja triste mensaje: Ancelotti respondió

Tremendo revuelo en Brasil por la ausencia de Joao Pedro en la convocatoria final para el Mundial 2026. Señalan a Neymar como el culpable y la respuesta de Ancelotti.
Carlo Ancelotti dio este lunes la lista de 26 convocados de Brasil que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
La convocatoria que anunció Ancelotti la hizo con decisiones más que polémicas que están generando muchos comentarios en Brasil.
Entre las decisiones más relevantes divulgadas por Ancelotti se destaca la inclusión de Neymar, quien a sus 34 años jugará su cuarta Copa del Mundo tras los torneos de 2014, 2018 y 2022.
La presentación de la lista, efectuada en el Museo del Mañana ante miles de aficionados que aguardaban en las inmediaciones, estuvo precedida por anuncios de otros equipos como Bosnia, Japón, Bélgica, Francia y Croacia.
El discutido delantero del Santos, a sus 34 años, formará parte de la 'Canarinha' en la gran cita de selecciones.
Neymar ha estado más de dos años y medio ausente de la Selección de Brasil y por eso sorprende su convocatoria, en la que estará junto a los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick.
La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.
El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas en 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.
Sin embargo, la inclusión de Neymar tenía una primera gran derivada: un delantero entraba y, por tanto, otro punta debía quedarse fuera para ceder su puesto. Y ahí las quinielas no estaban nada claras. La lista de damnificados era extensa.
Finalmente ha sido Joao Pedro el delantero que Carlo Ancelotti decidió dejar afuera del Mundial por culpa de Neymar.
Joao Pedro quien no tendrá más remedio que apoyar a Brasil desde el televisor o desde la grada. El delantero del Chelsea, justo en el momento más crucial de su carrera, se cae de la selección y encaja un enorme revés.
El delantero del Chelsea fue convocado recurrentemente por Ancelotti en las últimas citaciones a la Selección de Brasil y fue una de las figuras del elenco londinense que ganó el último Mundial de Clubes en 2025.
Ancelotti tenía que mover pieza en la Seleçao y lo cierto es que durante los últimos meses tampoco había mostrado fe ciega en las cualidades de Joao Pedro.
El golpe de Joao Pedro llega en el preciso momento que se debate su futuro. Con una cotización al alza, el Chelsea contempla al delantero brasileño como una de las alternativas de traspaso para solventar sus problemas económicos.
Con 20 goles en 49 partidos en la presente temporada, Joao Pedro ha estado sonando en las últimas horas para reforzar al FC Barcelona, club que estaría dispuesto a desembolsar cerca de 100 millones de euros (casi 120 millones de dólares) por su pase.
En el Barça le han estado siguiendo los pasos a Joao Pedro. Hansi Flick y Deco ven al futbolista como una de las opciones más viables para sustituir a Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada.
El mensaje de Joao Pedro tras quedarse fuera de Brasil: "Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Lamentablemente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero sigo tranquilo y concentrado, como siempre intento ser", afirmó en su cuenta de Instagram.
"Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, les deseo mucha suerte a todos los que están ahí y seré un aficionado más animándolos a traer a casa el sexto título", sentenció.
El propio entrenador Carlo Ancelotti reconoció que dejar fuera a Joao Pedro fue doloroso y aceptó que el delantero había hecho méritos para ser considerado.
“Por supuesto, lamentamos lo de Joao Pedro. Dada la temporada que tuvo en Europa, probablemente merecía estar en esta lista, pero, lamentablemente, con todo el respeto y la consideración debida, elegimos a otro jugador. Lo siento por Joao Pedro y por todos los demás”, explicó el ex técnico del Real Madrid.
El seleccionador brasileño afirmó haber seguido de cerca el rendimiento de Neymar Jr. durante todo el año, observando una mejoría en su condición física, aspecto que le hizo decidirse por meterle entre los elegidos.
"Evaluamos a Neymar durante todo el año y vimos que en este último periodo jugó con regularidad, lo que mejoró su condición física. Creemos que es un jugador importante y que lo será en este Mundial, que tiene el mismo rol y la misma obligación que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar en el banquillo, de entrar al campo; tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador experimentado, y la verdad es que en algunas posiciones, como la de portero, priorizamos un poco más la experiencia", afirmó Ancelotti.
Más ausencias. Por decisión de Ancelotti no estarán Joao Pedro, Andrey Santos, Bento, Hugo Souza, Antony, Richarlison, Savinho ni Thiago Silva. Por si fuera poco, a esa lista se suman los casos de Rodrygo Goes, Éder Militao y Estevao, quienes no pudieron entrar en la pelea final por problemas físicos que los dejaron sin Mundial.
La selección de Brasil comparte el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut oficial se producirá el sábado 13 de junio frente a los africanos, seguido del encuentro ante el combinado caribeño el 19. Cerrará la fase de grupos ante los europeos el 24 de junio.