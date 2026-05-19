Barrida en Real España: Los jugadores que no seguirían tras nuevo fracaso en Liga Nacional

Real España prepara una renovación total de su plantel tras haber sido eliminado en triangulares del torneo Clausura de Liga Nacional. Estos jugadores no seguirían en el equipo.
Julio Dicaprio Rodríguez - El mediocampista panameño de 21 años, sería la primera baja de Real España ante la falta de minutos.
Nixon Cruz - El mediocentro ofensivo no saldría por bajo rendimiento. EL HERALDO conoció que varios equipos de la MLS han preguntado por los servicios del futbolista aurinegro.
Desde Real España reconocen que el club que quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
Jeaustin Campos - El técnico tico suma otro torneo sin poder salir campeón con Real España.
"Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Han habido situaciones, pero yo no cambié de opinión", dijo sobre su futuro.
Jack Jean-Baptiste - Real España sabe que el defensor podría regresar al Olimpia, pero también podría salir al extranjero. La opción de comprarlo tampoco es descabellada.
Devron García - Pese a ser uno de los capitanes del equipo y jugadores más veteranos del Real España, ala afición pide su salida en un cambio generacional.
Darixon Vuelto - El atacante aurinegro se queda sin contrato con Real España y es uno de los señalados a no seguir en el equipo. La máquina sumó más de ocho años sin ganar un título.
Luis "Buba" López - El guardameta aurinegro también se queda sin contrato y podría ser una de las grandes salidas del Real España.
Gonzalo Ritacco - El mediocentro argentino ha quedado a deber y en Real España estaría analizando su salida para liberar un cupo más de extranjero.
Jhow Benavídez - Pese a ser uno de los más destacados del Clausura, sería otro de los futbolistas que podría salir si se hace un cambio generacional. Se quedó sin contrato.
Roberto "Pipo" López - Poca participación en la portería aurinegra. Aún tiene contrato con Real España por seis meses más.
Afronit Tatum - Aunque mantiene contrato vigente con Real España, es otro de los más señalados por la afición y piden su salida.
Carlos Mejía - "Chapetilla" se queda sin contrato tras el fracaso y su continuidad está en duda para la próxima campaña.
César Romero - El atacante de 27 años terminó su vínculo con la máquina.