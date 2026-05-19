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Barrida en Real España: Los jugadores que no seguirían tras nuevo fracaso en Liga Nacional

La máquina suma más de 8 años sin poder levantar un título en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 09:29
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Real España prepara una renovación total de su plantel tras haber sido eliminado en triangulares del torneo Clausura de Liga Nacional. Estos jugadores no seguirían en el equipo.

 Fotos: Cortesía.
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Julio Dicaprio Rodríguez - El mediocampista panameño de 21 años, sería la primera baja de Real España ante la falta de minutos.
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Nixon Cruz - El mediocentro ofensivo no saldría por bajo rendimiento. EL HERALDO conoció que varios equipos de la MLS han preguntado por los servicios del futbolista aurinegro.

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Desde Real España reconocen que el club que quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
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Jeaustin Campos - El técnico tico suma otro torneo sin poder salir campeón con Real España.

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"Primero, tengo contrato. Lo otro es que la junta directiva siga creyendo en nosotros, y la otra es si yo quiero quedarme o no. Han habido situaciones, pero yo no cambié de opinión", dijo sobre su futuro.

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Jack Jean-Baptiste - Real España sabe que el defensor podría regresar al Olimpia, pero también podría salir al extranjero. La opción de comprarlo tampoco es descabellada.
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Devron García - Pese a ser uno de los capitanes del equipo y jugadores más veteranos del Real España, ala afición pide su salida en un cambio generacional.

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Darixon Vuelto - El atacante aurinegro se queda sin contrato con Real España y es uno de los señalados a no seguir en el equipo. La máquina sumó más de ocho años sin ganar un título.
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Luis "Buba" López - El guardameta aurinegro también se queda sin contrato y podría ser una de las grandes salidas del Real España.

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Gonzalo Ritacco - El mediocentro argentino ha quedado a deber y en Real España estaría analizando su salida para liberar un cupo más de extranjero.

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Jhow Benavídez - Pese a ser uno de los más destacados del Clausura, sería otro de los futbolistas que podría salir si se hace un cambio generacional. Se quedó sin contrato.
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Roberto "Pipo" López - Poca participación en la portería aurinegra. Aún tiene contrato con Real España por seis meses más.

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Afronit Tatum - Aunque mantiene contrato vigente con Real España, es otro de los más señalados por la afición y piden su salida.

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Carlos Mejía - "Chapetilla" se queda sin contrato tras el fracaso y su continuidad está en duda para la próxima campaña.

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César Romero - El atacante de 27 años terminó su vínculo con la máquina.

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