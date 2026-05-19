Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026

Ya solo falta un equipo para tener a todos los clasificados para la Copa Centroamericana 2026. Hay tres de Honduras y estos son los participantes en el certamen más importante del istmo a nivel de clubes.
Por Costa Rica van cuatro clubes y al menos dos serán cabeza de serie, el primero de ellos es el Herediano que acaba de ser campeón. Ellos irán al bombo uno.
Alajuelense es el otro clasificado por Costa Rica y también irán al bombo uno, fueron los últimos campeones del certamen regional.
Cartaginés logró su boleto y se avizora que estén en el bombo tres del sorteo.
Finalmente por Costa Rica tenemos al Saprissa y, de momento, están sembrados en el bombo uno, pero podrían terminar en el bombo dos.
Por Honduras habrá tres clubes, Olimpia irá al bombo uno y es el uno catracho que estaría como cabeza de serie.
Motagua logró su boleto hace un par de semanas y estaría sembrado en el bombo tres (puede cambiar de bombo) del certamen. Esta semana jugará la final de Liga Nacional.
El otro club que consiguió el boleto es el Marathón y de momento está en el bombo tres, aunque podría cambiar de bombo.
Por Guatemala habrá cuatro equipos y tendremos al Municipal que ahora mismo está en el bombo dos, pero podría ir al bombo uno. Los Rojos están por disputar la final en su país.
Xelajú, equipo que perdió la última final, también logró su boleto a la Copa Centroamericana y ahora mismo iría al bombo dos.
Antigua también logró su ticket por Guatemala y ahora mismo estaría sembrado en el bombo dos del torneo.
Finalmente por Guatemala tenemos al Mixco que iría al bombo tres del sorteo.
Por Nicaragua tendremos solo dos clubes, uno de ellos el actual campeón Real Estelí de Diego Vázquez que iría al bombo cuatro.
El otro club es el Diriangén que estaría sembrado en el bombo cinco del certamen.
Panamá tendrá tres representantes y uno de ellos será el Plaza Amador que ahora mismo iría al bombo dos.
Siempre en Panamá tenemos al Alianza FC que iría al bombo cuatro.
Finalmente y como una sorpresa se clasificó el Umecit FC que estaría en el bombo cinco.
Cerramos con los representantes de El Salvador y uno de ellos es Luis Ángel Firpo que iría al bombo cuatro.
FAS también representará a El Salvador y se avizora que esté en el bombo cuatro. Por este país solo falta un representante que saldrá de Alianza o Águila. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo.