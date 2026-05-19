  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026

Ya solo falta un equipo para completar los 20 que disputarán la Copa Centroamericana en el presente año

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 09:21
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
1 de 20

Ya solo falta un equipo para tener a todos los clasificados para la Copa Centroamericana 2026. Hay tres de Honduras y estos son los participantes en el certamen más importante del istmo a nivel de clubes.

Foto: El Heraldo
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
2 de 20

Por Costa Rica van cuatro clubes y al menos dos serán cabeza de serie, el primero de ellos es el Herediano que acaba de ser campeón. Ellos irán al bombo uno.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
3 de 20

Alajuelense es el otro clasificado por Costa Rica y también irán al bombo uno, fueron los últimos campeones del certamen regional.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
4 de 20

Cartaginés logró su boleto y se avizora que estén en el bombo tres del sorteo.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
5 de 20

Finalmente por Costa Rica tenemos al Saprissa y, de momento, están sembrados en el bombo uno, pero podrían terminar en el bombo dos.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
6 de 20

Por Honduras habrá tres clubes, Olimpia irá al bombo uno y es el uno catracho que estaría como cabeza de serie.

Foto: Cortesía redes Olimpia
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
7 de 20

Motagua logró su boleto hace un par de semanas y estaría sembrado en el bombo tres (puede cambiar de bombo) del certamen. Esta semana jugará la final de Liga Nacional.

Foto: El Heraldo
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
8 de 20

El otro club que consiguió el boleto es el Marathón y de momento está en el bombo tres, aunque podría cambiar de bombo.

Foto: El Heraldo
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
9 de 20

Por Guatemala habrá cuatro equipos y tendremos al Municipal que ahora mismo está en el bombo dos, pero podría ir al bombo uno. Los Rojos están por disputar la final en su país.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
10 de 20

Xelajú, equipo que perdió la última final, también logró su boleto a la Copa Centroamericana y ahora mismo iría al bombo dos.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
11 de 20

Antigua también logró su ticket por Guatemala y ahora mismo estaría sembrado en el bombo dos del torneo.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
12 de 20

Finalmente por Guatemala tenemos al Mixco que iría al bombo tres del sorteo.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
13 de 20

Por Nicaragua tendremos solo dos clubes, uno de ellos el actual campeón Real Estelí de Diego Vázquez que iría al bombo cuatro.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
14 de 20

El otro club es el Diriangén que estaría sembrado en el bombo cinco del certamen.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
15 de 20

Panamá tendrá tres representantes y uno de ellos será el Plaza Amador que ahora mismo iría al bombo dos.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
16 de 20

Siempre en Panamá tenemos al Alianza FC que iría al bombo cuatro.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
17 de 20

Finalmente y como una sorpresa se clasificó el Umecit FC que estaría en el bombo cinco.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
18 de 20

Cerramos con los representantes de El Salvador y uno de ellos es Luis Ángel Firpo que iría al bombo cuatro.

Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
19 de 20

FAS también representará a El Salvador y se avizora que esté en el bombo cuatro. Por este país solo falta un representante que saldrá de Alianza o Águila. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo.

 Foto: Cortesía redes
Tres de Honduras: Los equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026
20 de 20
Cargar más fotos