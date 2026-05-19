Decomisan arma de fuego en bus que transportaba a aficionados del Motagua al Nacional

Autoridades policiales informaron sobre el decomiso de un arma de fuego den el bus de la barra "Revolucionarios" de Motagua.
El partido entre Motagua y Génesis PN dejó una lamentable noticia fuera de la cancha en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La barra Revolucionarios de Motagua fue señalada tras el decomiso de un arma de fuego previo al encuentro.
La Policía Nacional de Honduras confirmó que incautó una pistola tipo revólver junto a varios proyectiles sin percutar.
El hallazgo ocurrió mientras miles de aficionados asistían al duelo que definía el pase a la Gran Final del Clausura 2026.
Motagua terminó imponiéndose 2-1 en el marcador y aseguró su clasificación para enfrentar a Marathón en la final.
Las autoridades indicaron que ninguna persona se identificó como propietaria del arma encontrada en el bus de la barra. La unidad fue retornada hacia Comayagua.
Debido a esa situación, no se reportaron capturas tras el operativo realizado por la Policía Nacional.
La DPI ya inició investigaciones para determinar si la pistola ha sido utilizada en otros hechos delictivos en Honduras.
Este no es el primer incidente relacionado con armas en los estadios del fútbol hondureño durante los últimos meses.
Hace unas semanas también se registraron enfrentamientos violentos entre barras de Olimpia y Motagua en las afueras del Chelato Uclés.
Cabe destacar que tras ese incidente se firmó un acuerdo de paz entre las 4 barras de los equipos grandes del fútbol catracho.