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Decomisan arma de fuego en bus que transportaba a aficionados del Motagua al Nacional

Este no es el primer incidente relacionado con armas en los estadios del fútbol hondureño durante los últimos meses

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 08:30
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Autoridades policiales informaron sobre el decomiso de un arma de fuego den el bus de la barra "Revolucionarios" de Motagua.

 Fotos: Cortesía.
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El partido entre Motagua y Génesis PN dejó una lamentable noticia fuera de la cancha en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La barra Revolucionarios de Motagua fue señalada tras el decomiso de un arma de fuego previo al encuentro.
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La Policía Nacional de Honduras confirmó que incautó una pistola tipo revólver junto a varios proyectiles sin percutar.
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El hallazgo ocurrió mientras miles de aficionados asistían al duelo que definía el pase a la Gran Final del Clausura 2026.
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Motagua terminó imponiéndose 2-1 en el marcador y aseguró su clasificación para enfrentar a Marathón en la final.
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Las autoridades indicaron que ninguna persona se identificó como propietaria del arma encontrada en el bus de la barra. La unidad fue retornada hacia Comayagua.
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Debido a esa situación, no se reportaron capturas tras el operativo realizado por la Policía Nacional.
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La DPI ya inició investigaciones para determinar si la pistola ha sido utilizada en otros hechos delictivos en Honduras.
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Este no es el primer incidente relacionado con armas en los estadios del fútbol hondureño durante los últimos meses.
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Hace unas semanas también se registraron enfrentamientos violentos entre barras de Olimpia y Motagua en las afueras del Chelato Uclés.
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Cabe destacar que tras ese incidente se firmó un acuerdo de paz entre las 4 barras de los equipos grandes del fútbol catracho.

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