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Bronca en Real España, influencers sorprenden, jugador casi sale herido y Marathón se burla

Las mejores postales que dejó la eliminación de Real España en triangulares de Liga Nacional

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 21:20
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Marathón clasificó a la final de Liga Nacional tras dejar en el camino a Olimpia y Real España. Las postales que dejó el partido.

Fotos: Mauricio Ayala, Yoseph Amaya y Neptali Romero.
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Los Hijos e Morazán, reconocidos influecers hondureños, estuvieron haciendo un en vivo desde las afueras del estadio Morazán.

Foto: Los Hijos de Morazán.
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Los podcasteros tuvieron la compañía de Sirey Morán, modelo y fiel aficionada del Real España.

 Foto: Los Hijos de Morazán.
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Esta guapa aficionada de Marathón se robó las miradas en la previa del clásico sampedrano.
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Las seguidoras de Real España no se quedaron atrás y deslumbraron en el Morazán.

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Pese a ser día de semana, hubo un llenazo espectacular en el coloso de San Pedro Sula.

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"El primer y más campeón de la ciudad", decía la manta gigante que sacó la barra de Real España.
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La hinchada de Marathón no abandonó y llenó por completo el sector de sol sur del recinto deportivo.

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Los altos jerarcas de Marathón sorprendieron al ubicarse en sol sur junto a su afición.

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La guapa periodista Maite Morán fue captada en plena labor fotográfica.

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Getsel Montes, legionario hondureño, estuvo apoyando a su exequipo en el Morazán.

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EL HERALDO captó a Bella Siloet, esposa del jugado Jhow Benavídez.
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Este fue el 11 titular de Real España: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto
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Así salió Marathón: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto
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Apenas al minuto 3 del partido, Daniel Aparicio anotó para Real España, pero había quedado posición adelantada.
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La máquina seguía intentando, pero no lograba abrir la lata en el partido.

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Quien sí aprovechó fue Marathón. Al minuto 26, Brian Farioli se sacó desde los linderos del área un zapatazo cruzado que le fue imposible a Buba López para poner el 0-1.
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Los jugadores verdolagas celebraron con todo el gol que les daba tranquilidad en busca de la clasificación a la Gran Final.

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Euforia total en este aficionado del Marathón. Lo gritó con todo.

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El técnico de Real España, Jeaustin Campos, no podía creer lo que estaba pasando en el clásico.
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Christian Sacaza esrtuvo a punto de sufrir una grave lesión tras caer sobre las vallas publicitarias.

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Afortunadamente, salió bien librado y se reincorporó de inmediato al juego.

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El que si se vio afectado por un momento fue Alexy Vega, quien tras una jugada quedó tenido en el suelo y fue asistido por el cuerpo médico.

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Jonathan Rougier, portero del Marathón, fue amonestado por pérdida de tiempo en la primera mitad.
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El partido siguió ida y vuelta en la primera mitad y se fue al descanso 0-1 a favor de Marathón.

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Preocupación en los futbolistas de la máquina tras ir abajo en el marcador, que los estaba dejando eliminados del Clausura.

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Para la segunda mitad, Real España intentó anotar el empate y soñar con una remontada.
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La máquina tuvo varias ocasiones de gol, pero no supo aprovechar las oportunidades.
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Luis "Buba" López estuvo fino en el marco de Real España para evitar más goles.
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La insistencia rindió frutos y al minuto 71, David Sayago aprovechó un centro preciso de Jhow Benavídez de tiro libre y de testa puse ardiente el cierre del partido; 1-1 estaba el duelo.
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Los futbolistas de la máquina agarraron el balón y lo llevaron al centro de la cancha. No había tiempo que perder.

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Messiniti y Rubilio Castillo tuvieron varias para sentenciar el marcador.

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Los atacantes verdolagas no estuvieron finos, pero para su suerte, con el empate avanzaron a la final.

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Marathón es líder del Grupo A de las triangulares y jugará su segundo final de Liga Nacional consecutiva.
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