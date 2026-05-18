Bronca en Real España, influencers sorprenden, jugador casi sale herido y Marathón se burla

Marathón clasificó a la final de Liga Nacional tras dejar en el camino a Olimpia y Real España. Las postales que dejó el partido.
Los Hijos e Morazán, reconocidos influecers hondureños, estuvieron haciendo un en vivo desde las afueras del estadio Morazán.
Los podcasteros tuvieron la compañía de Sirey Morán, modelo y fiel aficionada del Real España.
Esta guapa aficionada de Marathón se robó las miradas en la previa del clásico sampedrano.
Las seguidoras de Real España no se quedaron atrás y deslumbraron en el Morazán.
Pese a ser día de semana, hubo un llenazo espectacular en el coloso de San Pedro Sula.
"El primer y más campeón de la ciudad", decía la manta gigante que sacó la barra de Real España.
La hinchada de Marathón no abandonó y llenó por completo el sector de sol sur del recinto deportivo.
Los altos jerarcas de Marathón sorprendieron al ubicarse en sol sur junto a su afición.
La guapa periodista Maite Morán fue captada en plena labor fotográfica.
Getsel Montes, legionario hondureño, estuvo apoyando a su exequipo en el Morazán.
EL HERALDO captó a Bella Siloet, esposa del jugado Jhow Benavídez.
Este fue el 11 titular de Real España: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto
Así salió Marathón: 22- Luis López, 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 10- Jhow Benavidez, 11- Eddie Hernández, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 36- Roberto Osorto
Apenas al minuto 3 del partido, Daniel Aparicio anotó para Real España, pero había quedado posición adelantada.
La máquina seguía intentando, pero no lograba abrir la lata en el partido.
Quien sí aprovechó fue Marathón. Al minuto 26, Brian Farioli se sacó desde los linderos del área un zapatazo cruzado que le fue imposible a Buba López para poner el 0-1.
Los jugadores verdolagas celebraron con todo el gol que les daba tranquilidad en busca de la clasificación a la Gran Final.
Euforia total en este aficionado del Marathón. Lo gritó con todo.
El técnico de Real España, Jeaustin Campos, no podía creer lo que estaba pasando en el clásico.
Christian Sacaza esrtuvo a punto de sufrir una grave lesión tras caer sobre las vallas publicitarias.
Afortunadamente, salió bien librado y se reincorporó de inmediato al juego.
El que si se vio afectado por un momento fue Alexy Vega, quien tras una jugada quedó tenido en el suelo y fue asistido por el cuerpo médico.
Jonathan Rougier, portero del Marathón, fue amonestado por pérdida de tiempo en la primera mitad.
El partido siguió ida y vuelta en la primera mitad y se fue al descanso 0-1 a favor de Marathón.
Preocupación en los futbolistas de la máquina tras ir abajo en el marcador, que los estaba dejando eliminados del Clausura.
Para la segunda mitad, Real España intentó anotar el empate y soñar con una remontada.
La máquina tuvo varias ocasiones de gol, pero no supo aprovechar las oportunidades.
Luis "Buba" López estuvo fino en el marco de Real España para evitar más goles.
La insistencia rindió frutos y al minuto 71, David Sayago aprovechó un centro preciso de Jhow Benavídez de tiro libre y de testa puse ardiente el cierre del partido; 1-1 estaba el duelo.
Los futbolistas de la máquina agarraron el balón y lo llevaron al centro de la cancha. No había tiempo que perder.
Messiniti y Rubilio Castillo tuvieron varias para sentenciar el marcador.
Los atacantes verdolagas no estuvieron finos, pero para su suerte, con el empate avanzaron a la final.
Marathón es líder del Grupo A de las triangulares y jugará su segundo final de Liga Nacional consecutiva.