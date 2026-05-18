Bellezas que engalanaron el Real España vs Marathón; esposa de jugador robó corazones

El Real España vs Marathón se vio engalanado de bellas mujeres en el Estadio Morazán. Esposa de jugador robó corazones y el partido se puso más lindo con estas jóvenes.
La esposa de Jhow Benavidez estuvo presente para apoyar al 10 del conjunto aurinegro.
Esta linda verdolaga se robó las miradas en el sector de sombra del coloso sampedrano.
Pero las aurinegras no se quedaron atrás y estas tres hermosas jóvenes posaron para el lente de EL HERALDO.
La belleza de las mujeres aficionadas del Real España estuvo en cada rincón del Morazán.
Pese a ser visitantes, varias lindas féminas aficionadas de Marathón estuvieron en el estadio.
Estas dos jóvenes españolistas aprovecharon para tomarse varias selfies en las graderías.
Hubo llenazo en el Morazán y en su mayoría españolistas, muchas aurinegras robaron suspiros.
Real España demostró que tiene a muchas aficionadas hermosas en San Pedro Sula.
En el sector de palco se captó a esta bella aficionada de Marathón que posó con si bandera.
¿Y ella qué equipo es? Esta joven captó miradas pero no se le vio identificada con camiseta del España o Marathón.
La joven estuvo acompañada, pero no se supo si estaba apoyando a Real España o al Marathón.