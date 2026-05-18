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Bellezas que engalanaron el Real España vs Marathón; esposa de jugador robó corazones

Ellas fueron las mujeres más hermosas en el Real España vs Marathón en el Estadio Morazán

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 21:00
Bellezas que engalanaron el Real España vs Marathón; esposa de jugador robó corazones
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El Real España vs Marathón se vio engalanado de bellas mujeres en el Estadio Morazán. Esposa de jugador robó corazones y el partido se puso más lindo con estas jóvenes.

Fotos: Yoseph Amaya-Mauricio Ayala/El Heraldo
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La esposa de Jhow Benavidez estuvo presente para apoyar al 10 del conjunto aurinegro.

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Esta linda verdolaga se robó las miradas en el sector de sombra del coloso sampedrano.

Fotos: Yoseph Amaya-Mauricio Ayala/El Heraldo
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Pero las aurinegras no se quedaron atrás y estas tres hermosas jóvenes posaron para el lente de EL HERALDO.

Fotos: Yoseph Amaya-Mauricio Ayala/El Heraldo
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La belleza de las mujeres aficionadas del Real España estuvo en cada rincón del Morazán.

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Pese a ser visitantes, varias lindas féminas aficionadas de Marathón estuvieron en el estadio.

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Estas dos jóvenes españolistas aprovecharon para tomarse varias selfies en las graderías.

Fotos: Yoseph Amaya-Mauricio Ayala/El Heraldo
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Hubo llenazo en el Morazán y en su mayoría españolistas, muchas aurinegras robaron suspiros.

Fotos: Yoseph Amaya-Mauricio Ayala/El Heraldo
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Real España demostró que tiene a muchas aficionadas hermosas en San Pedro Sula.

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En el sector de palco se captó a esta bella aficionada de Marathón que posó con si bandera.

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¿Y ella qué equipo es? Esta joven captó miradas pero no se le vio identificada con camiseta del España o Marathón.

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La joven estuvo acompañada, pero no se supo si estaba apoyando a Real España o al Marathón.

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