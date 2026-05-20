Hasta condominios exclusivos de Tegucigalpa y SPS recibían subsidio eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 600,000 abonados quedaron fuera del subsidio eléctrico de manera inmediata a partir de mayo, tras una focalización realizada por la Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que limitó el beneficio únicamente a las personas en condición de pobreza. La medida forma parte de un proceso impulsado por las autoridades del sector energético con el objetivo de dirigir el subsidio únicamente a hogares considerados de bajos ingresos, mientras que los usuarios que superen los criterios establecidos deberán asumir el costo total del servicio eléctrico.

Como resultado del modelo técnico de focalización, se determinó un universo aproximado de 324,638 beneficiarios, lo que permitirá optimizar la asignación de recursos públicos, con un costo estimado de 217,965,324 lempiras, y la medida tiene aplicación inmediata.

En contraste, los 324,638 hogares focalizados mantendrán el beneficio durante mayo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró a EL HERALDO que la focalización era necesaria para que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. Además, detalló que durante las investigaciones el gobierno encontró condominios de alta plusvalía recibiendo el subsidio eléctrico. “No se puede estar regalando energía porque, por ejemplo, se estaban subsidiando más de un millón de familias y, sorpréndase, dentro de los subsidiados había familias viviendo en torres de condominios en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en zonas exclusivas. Eso indica que no había una focalización adecuada. Estamos de acuerdo en que se debe subsidiar a los más necesitados”, aseveró Hernández. El informe de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al tercer trimestre de 2025 identificó inconsistencias en la aplicación del subsidio. Entre ellas, usuarios residenciales con consumos superiores a 150 kilovatios hora (kWh) favorecidos con el beneficio; abonados de los sectores industrial, municipal, gubernamental y comercial incluidos en el programa; así como claves duplicadas en códigos de transacción derivadas de refacturaciones y ajustes. Samuel Rodríguez, experto en energía renovable, indicó que la focalización permitió reducir el subsidio cruzado que pagan el gobierno y los grandes consumidores (comerciales e industriales), el cual pasó de 10.39947% a 2.4744%, lo que representa un ahorro superior a 200 millones de lempiras para el sector comercial, aseguró.