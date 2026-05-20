"Cuiden a mis bebés": La última voluntad de Julissa Lazo, joven madre que murió por explosión

Tras doce días hospitalizada, Julissa Clementina Lanza, de 28 años de edad, perdió la vida debido a las graves quemaduras que sufrió durante una fatal explosión en la tortillería en la que laboraba en San Esteban, Olancho, registrada el pasado 8 de mayo.
Según el reporte de las autoridades, la joven falleció este miércoles 20 de mayo en el Hospital Escuela de la capital, causando gran consternación, ya que deja en orfandad a tres niños.
Julissa trabajaba en una tortillería ubicada en el barrio Las Acacias, en San Esteban. Mientras un camión repartidor de gas abastecía los chimbos del negocio, se produjo una explosión que desató un incendio que dejó un saldo de dos mujeres heridas.
Julissa, fue una de las víctimas, y por la gravedad de sus quemaduras fue trasladada hacia el Hospital Escuela donde permaneció durante doce días, debatiéndose entre la vida y la muerte.
Según familiares de la joven, durante los días que permaneció bajo observación médica, mantuvo una sola preocupación: "Cuiden a mis tres bebés", pidió antes de morir.
A pesar de los esfuerzos médicos por salvar la vida de Julissa, su estado fue deteriorándose cada vez más hasta morir este miércoles.
El cuerpo de la madre de 28 años, fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue capitalina.
Horas después sus restos mortales fueron entregados a sus acongojados familiares, quienes iniciaron el camino de regreso a Olancho.
Familiares, amigos y conocidos de Julissa esperan sus restos para rendirle homenaje en un velatorio previsto para este miércoles, previo al último adiós.
Se prevé que el entierro de la joven se realizará mañana (jueves) en un cementerio local de San Esteban, lugar donde residía con sus tres hijos.