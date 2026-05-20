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"Cuiden a mis bebés": La última voluntad de Julissa Lazo, joven madre que murió por explosión

Tras 12 días de lucha, Julissa Lanza falleció en la capital por quemaduras tras una explosión de gas en Olancho. Su último ruego fue por sus tres hijos

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 12:51
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Tras doce días hospitalizada, Julissa Clementina Lanza, de 28 años de edad, perdió la vida debido a las graves quemaduras que sufrió durante una fatal explosión en la tortillería en la que laboraba en San Esteban, Olancho, registrada el pasado 8 de mayo.

 Foto: cortesía redes sociales
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Según el reporte de las autoridades, la joven falleció este miércoles 20 de mayo en el Hospital Escuela de la capital, causando gran consternación, ya que deja en orfandad a tres niños.

Foto: cortesía redes sociales
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Julissa trabajaba en una tortillería ubicada en el barrio Las Acacias, en San Esteban. Mientras un camión repartidor de gas abastecía los chimbos del negocio, se produjo una explosión que desató un incendio que dejó un saldo de dos mujeres heridas.

 Foto: cortesía redes sociales
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Julissa, fue una de las víctimas, y por la gravedad de sus quemaduras fue trasladada hacia el Hospital Escuela donde permaneció durante doce días, debatiéndose entre la vida y la muerte.

 Foto: cortesía redes sociales
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Según familiares de la joven, durante los días que permaneció bajo observación médica, mantuvo una sola preocupación: "Cuiden a mis tres bebés", pidió antes de morir.

Foto: cortesía redes sociales
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A pesar de los esfuerzos médicos por salvar la vida de Julissa, su estado fue deteriorándose cada vez más hasta morir este miércoles.

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El cuerpo de la madre de 28 años, fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue capitalina.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Horas después sus restos mortales fueron entregados a sus acongojados familiares, quienes iniciaron el camino de regreso a Olancho.

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Familiares, amigos y conocidos de Julissa esperan sus restos para rendirle homenaje en un velatorio previsto para este miércoles, previo al último adiós.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Se prevé que el entierro de la joven se realizará mañana (jueves) en un cementerio local de San Esteban, lugar donde residía con sus tres hijos.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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