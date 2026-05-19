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Carbonizado y con al menos 12 disparos: así hallaron a guardia asesinado en Atlántida

Guardia de seguridad fue acribillado con alrededor de doce disparos y su cuerpo quedó carbonizado en San Francisco, Atlántida. Los pobladores lamentan el hecho

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 21:53
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El brutal asesinato de un guardia de seguridad a conmocionado a los pobladores del municipio de San Francisco, en el departamento de Atlántida. ¿Quién era y qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.

Foto: cortesía redes sociales
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La víctima respondía en vida al nombre de Noel Isaías Toruño Baquedano, de 35 años de edad.

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Según el reporte preliminar del hecho, la víctima se conducía en su motocicleta cuando repentinamente fue interceptada por desconocidos a bordo de un carro tipo Pick Up, sin placas.

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Los relatos refieren que los desconocidos sin mediar palabras acribillaron al guardia de seguridad. Tras se notificadas las autoridades, llegaron a la escena del crimen encontrando el cadáver con al menos 12 impactos de arma de fuego y carbonizado; la motocicleta en la que se conducía quedó quemada.

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La subinspectora Janeth Figueroa confirmó la información del lamentable hecho, señalando que se encuentran investigando el caso.

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Toruño Baquedano se desempeñaba como guardia de seguridad en una empresa dedicada al procesamiento de palma africana en la región atlántica

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Los habitantes de la zona se encuentran consternados debido a que era una persona reconocida en el lugar.

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Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, también la identidad y el paradero de los hechores.

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De momento, las autoridades manifestaron que están tras la pista de los hechores.

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La muerte de Noel Isaías Toruño, de 35 años, se suma a la creciente ola de homicidios que registra el departamento de Atlántida.

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