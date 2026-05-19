Carbonizado y con al menos 12 disparos: así hallaron a guardia asesinado en Atlántida

El brutal asesinato de un guardia de seguridad a conmocionado a los pobladores del municipio de San Francisco, en el departamento de Atlántida. ¿Quién era y qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
La víctima respondía en vida al nombre de Noel Isaías Toruño Baquedano, de 35 años de edad.
Según el reporte preliminar del hecho, la víctima se conducía en su motocicleta cuando repentinamente fue interceptada por desconocidos a bordo de un carro tipo Pick Up, sin placas.
Los relatos refieren que los desconocidos sin mediar palabras acribillaron al guardia de seguridad. Tras se notificadas las autoridades, llegaron a la escena del crimen encontrando el cadáver con al menos 12 impactos de arma de fuego y carbonizado; la motocicleta en la que se conducía quedó quemada.
La subinspectora Janeth Figueroa confirmó la información del lamentable hecho, señalando que se encuentran investigando el caso.
Toruño Baquedano se desempeñaba como guardia de seguridad en una empresa dedicada al procesamiento de palma africana en la región atlántica
Los habitantes de la zona se encuentran consternados debido a que era una persona reconocida en el lugar.
Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, también la identidad y el paradero de los hechores.
De momento, las autoridades manifestaron que están tras la pista de los hechores.
La muerte de Noel Isaías Toruño, de 35 años, se suma a la creciente ola de homicidios que registra el departamento de Atlántida.