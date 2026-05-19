Sin pensarlo dos veces, menor se sumó a bomberos para intentar salvar la casa de su abuelo

Con el uniforme puesto y dominada por la angustia, una menor llegó desde el colegio hasta la colonia Montefresco y, al ver que las llamas consumían la vivienda de su familia, decidió integrarse a las labores de emergencia jalando mangueras junto al Cuerpo de Bomberos en un intento desesperado por salvar el hogar de su abuelo. Aquí las imágenes de la conmovedora y valiente acción.