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Sin pensarlo dos veces, menor se sumó a bomberos para intentar salvar la casa de su abuelo

La menor, al enterarse del siniestro mientras estaba en el colegio, llegó al lugar y ayudó a jalar mangueras para ayudar al cuerpo de socorro en su lucha contra el fuego

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:51
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Con el uniforme puesto y dominada por la angustia, una menor llegó desde el colegio hasta la colonia Montefresco y, al ver que las llamas consumían la vivienda de su familia, decidió integrarse a las labores de emergencia jalando mangueras junto al Cuerpo de Bomberos en un intento desesperado por salvar el hogar de su abuelo. Aquí las imágenes de la conmovedora y valiente acción.

Fotos: Moisés Valenzuela/Opsa.
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Las imágenes captaron el momento en que la estudiante permaneció al lado de los bomberos mientras el incendio avanzaba con rapidez, una escena que reflejó la desesperación al ver desaparecer en minutos el esfuerzo de toda una vida.
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Sin esperar instrucciones ni quedarse como espectadora, la nieta del propietario se convirtió en una mano más durante la emergencia.

 Fotos: Moisés Valenzuela/Opsa.
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La menor no dudó en ayudar desde el exterior de la vivienda mientras los bomberos combatían el intenso fuego que terminó reduciendo todo a cenizas.
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Según el relato de su abuelo, Sebastián Romero, la joven se encontraba en el colegio cuando ocurrió el incendio, pero al conocer la noticia corrió hasta su casa y lo encontró enfrentando una de las peores tragedias de su vida.
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Mientras algunos vecinos observaban con impotencia, la menor eligió permanecer cerca de los bomberos y colaborar en todo lo posible.
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Su acción es digna de reconocer por su determinación en medio de la emergencia.
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La imagen de la estudiante tirando de las mangueras se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la emergencia, reflejando el deseo de hacer algo frente a una tragedia inevitable.
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El incendio ocurrió en la colonia Montefresco, entre la 28 calle y 12 avenida de San Pedro Sula, donde una jornada de trabajo de soldadura en el techo terminó convirtiéndose en una emergencia que dejó a una familia completa en la calle.
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Sebastián Romero Baca, propietario de la vivienda, relató que se encontraba colocando láminas en el techo y utilizando una soldadora cuando presuntamente las chispas generadas al conectar el equipo a un tomacorriente provocaron el incendio.
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Las altas temperaturas y la rápida propagación del fuego impidieron que la estructura pudiera ser rescatada, pese a los esfuerzos del personal de socorro y de quienes se sumaron para intentar contener el avance de las llamas.
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Entre las pérdidas reportadas por la familia figuran aproximadamente 80 mil lempiras en efectivo que permanecían dentro de la vivienda y que fueron consumidos completamente por el incendio.
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“Toda mi vida quedó ahí”, expresó con dolor el abuelo de la menor al describir cómo el fuego consumió pertenencias, ahorros y años de trabajo, por lo que hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para recibir apoyo que les permita recuperarse.
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