En cenizas: así quedó una casa en San Pedro Sula tras voraz incendio

Todo lo que estaba dentro de una vivienda ubicada en la colonia Montefresco de San Pedro Sula se consumió a cenizas la mañana de este martes 19 de mayo. Aquí las imágenes del voraz incendio que dejó a una familia sin nada.
Las llamas iniciaron a eso de las 11:00 de la mañana, cuando estaban trabajando en el techo de la vivienda.
De acuerdo con el relato del dueño de la casa, Sebastián Romero, ellos estaban cambiando una parte del techo de la vivienda cuando ocurrió siniestro.
Romero afirma que fue él quien conectó una de las herramientas en la conexión y que estaba no encendía.
Al ver que no encendía, decidió buscar otra conexión y cuando lo conectó, vio el cortocircuito.
Al ver las chispas, se asustó, pues en cuestión de segundos esas chispas se convirtieron en llamaradas, pues ocurrieron cerca de una cama.
Él intentó apagar las llamas,,pero no pudo, por lo que decidió salir a buscar a uno de sus hijos que estaba dormido en uno de los cuartos de la casa.
Intentaron salvar algunas cosas, pero les fue imposible, porque las llamas se propagaron rápidamente por la casa.
Lo único que lograron salvar fue uno de los vehículos, que ya estaba tomando fuego por las fuertes llamaradas que salían por la ventana de la sala.
El Cuerpo de Bomberos tardó más de 40 minutos en controlar el siniestro.
Dentro de la vivienda no quedó absolutamente nada, solo las paredes y algunas vigas que no fueron consumidas.
Los bomberos informaron que luego de las labores de enfriamiento comenzarán con las pesquisas para confirmar qué provocó el siniestro.