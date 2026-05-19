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En cenizas: así quedó una casa en San Pedro Sula tras voraz incendio

Una familia sampedrana se quedó sin nada luego de que un voraz incendio consumiera su vivienda y todo lo que había dentro. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 11:57
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Todo lo que estaba dentro de una vivienda ubicada en la colonia Montefresco de San Pedro Sula se consumió a cenizas la mañana de este martes 19 de mayo. Aquí las imágenes del voraz incendio que dejó a una familia sin nada.

 Fotos: Moisés Valenzuela | El Heraldo
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Las llamas iniciaron a eso de las 11:00 de la mañana, cuando estaban trabajando en el techo de la vivienda.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
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De acuerdo con el relato del dueño de la casa, Sebastián Romero, ellos estaban cambiando una parte del techo de la vivienda cuando ocurrió siniestro.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
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Romero afirma que fue él quien conectó una de las herramientas en la conexión y que estaba no encendía.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
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Al ver que no encendía, decidió buscar otra conexión y cuando lo conectó, vio el cortocircuito.

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Al ver las chispas, se asustó, pues en cuestión de segundos esas chispas se convirtieron en llamaradas, pues ocurrieron cerca de una cama.

 Foto: Moisés Valenzuela | El Heraldo
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Él intentó apagar las llamas,,pero no pudo, por lo que decidió salir a buscar a uno de sus hijos que estaba dormido en uno de los cuartos de la casa.

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Intentaron salvar algunas cosas, pero les fue imposible, porque las llamas se propagaron rápidamente por la casa.

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Lo único que lograron salvar fue uno de los vehículos, que ya estaba tomando fuego por las fuertes llamaradas que salían por la ventana de la sala.

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El Cuerpo de Bomberos tardó más de 40 minutos en controlar el siniestro.

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Dentro de la vivienda no quedó absolutamente nada, solo las paredes y algunas vigas que no fueron consumidas.

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Los bomberos informaron que luego de las labores de enfriamiento comenzarán con las pesquisas para confirmar qué provocó el siniestro.

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