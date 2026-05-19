“Vas a llorar, mami”: Marlon Bonilla, manicurista hallado muerto en Nueva Suyapa

El pasado sábado -16 de mayo-, Marlon Bonilla llegó en estado de ebriedad a su casa ubicada en el sector Las Hamacas, en la colonia Nueva Suyapa, el mismo lugar donde fue encontrado sin vida días después. ¿Qué se sabe de su caso?
Todo ocurrió la mañana del sábado, cuando Marlon Antonio Bonilla Sandoval, un joven de 23 años de edad, llegó a su casa ingiriendo bebidas alcohólicas.
El joven, originario de Palestina, departamento de Olancho, estuvo unas horas en su casa y luego tuvo una discusión con su madre tras negarse a darle dinero, según relató su tía.
“Él vino en la mañana del sábado estuvo aquí (en su casa), pero como a eso de la 1 de la tarde salió. Él tomaba y andaba bolo. Nos pidió dinero, pero como andaba bolo no le dimos. Se nos hizo raro", declaró.
El joven, ya alcoholizado, le dijo a su madre: “Vas a llorar, mami, porque yo me voy a matar”, relató su familiar, quien agregó: “Entonces, quizás ya lo tenía pensado”, indicando que este podría haberse quitado la vida.
Ese mismo sábado a la 1 de la tarde, Marlon Bonilla salió de su casa y no regresó más. Desde entonces se iniciaron las labores de búsqueda por parte de sus familiares, sin imaginarse que a pocos metros de su casa estaba su cuerpo.
Vecinos de la zona mencionaron que empezaron a sentir malos olores provenientes de una casa de madera abandonada del sector, pero nunca imaginaron que se trataba de un cuerpo, y menos que era el de Marlon.
Marlon Bonilla estaba sin vida en el suelo y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Pese a la información brindada por sus familiares, se desconoce el motivo exacto de su muerte.
En la escena donde estaba su cuerpo se encontraron además palos, ropa y unos lazos amarrados a dos extremos de la casa de madera. Elementos policiales acordonaron la escena, mientras Medicina Forense llegó a realizar el levantamiento del cuerpo.
Marlon Bonilla era un joven estilista que trabajaba diariamente en un salón de belleza, donde realizaba tratamientos de cabello, cortes, tintes y su especialidad: diseño y aplicación de uñas acrílicas.
Un familiar publicó que Marlon estará siendo velado el miércoles -20 de mayo-por la mañana en el barrio La Bandera de la misma colonia, y luego será llevado a Palestina, Olancho, su lugar de origen, para ser enterrado.
Se desconocen las causas exactas en las que el joven habría perdido la vida, por lo que serán los resultados forenses los que determinen si se trata de un crimen o si Marlon habría tomado la decisión de acabar con su vida.