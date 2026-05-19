Palos, lazos y ropa: escena donde se encontró un cuerpo en descomposición en Nueva Suyapa

Vecinos de la zona Las Hamacas, en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, sintieron un mal olor en una vivienda abandonada del sector, donde encontraron una escena lamentable: un cuerpo sin vida. ¿Qué hallaron en el lugar?
La mañana de este martes -19 de mayo-, vecinos de la colonia Nueva Suyapa encontraron un cuerpo sin vida dentro de una vivienda de madera en la zona.
Se trataba de Marlon Antonio Bonilla Sandoval, un joven de 23 años de edad, originario de Palestina, departamento de Olancho.
Elementos de la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron al lugar de la escena, confirmando así que el cuerpo del joven ya se encontraba en estado avanzado de descomposición.
Tras declaraciones de la tía de Bonilla Sandoval, se conoció que el joven había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado, luego de que saliera de su casa bajo los efectos del alcohol.
“Él vino en la mañana del sábado estuvo aquí (en su casa), pero como a eso de la 1 de la tarde salió. Él tomaba y andaba bolo. Nos pidió dinero, pero como andaba bolo no le dimos. Se nos hizo raro", declaró.
En la escena se encontraron varias cosas: ropa, zapatos, palos, pedazos amarrados a algunos extremos de la casa y basura alrededor.
El cuerpo fue encontrado cuando vecinos del sector comenzaron a sentir malos olores que provenían de una casa abandonada, donde hallaron el cuerpo de Marlon Bonilla, quien trabajaba en un salón de belleza.
Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico del joven para ser trasladado a la morgue capitalina y realizar los procedimientos correspondientes.
Hasta el momento se desconocen las causas exactas en las que el joven habría perdido la vida, por lo que serán los resultados forenses los que determinen si se trata de un crimen u otras causas.
Familiares y conocidos lamentaron la muerte de Marlon, a quien recuerdan como un joven “apasionado por su trabajo y dedicado”. “Era una hermosa persona. Dios lo tenga en su santa gloria”, “Amaba cómo me dejaba las uñas. Se le extrañará en el salón”, son algunos de los comentarios en redes sociales.
Un familiar publicó que el joven estará siendo velado el miércoles por la mañana en el barrio La Bandera de la misma colonia, y luego será llevado a Palestina, Olancho, su lugar de origen, para ser enterrado.