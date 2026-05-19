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Tenía signos de estrangulamiento y su pareja fue detenida: avances en crimen de Norma Orellana

Autoridades indicaron que la última persona con la que estuvo Norma Orellana antes de desaparecer y ser encontrada fue su pareja, quien ya fue detenida en Comayagua

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 08:31
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El crimen de Norma Orellana, quien fue encontrada sin vida en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, en el departamento de Comayagua, sigue sin tener respuestas claras luego de haber sido reportada como desaparecida. ¿Qué avances hay sobre el caso?

 Foto: Redes sociales
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Norma Bety Orellana, de 50 años, fue localizada en una calle de tierra tras ser reportada como desaparecida desde el 16 de mayo, según el reporte preliminar brindado por las autoridades.

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De acuerdo con la información, fueron pobladores del sector quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en la zona.

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Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento cadavérico correspondiente, como parte del protocolo de investigación.

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Familiares de Norma Orellana habían reportado su desaparición desde el sábado, por lo que iniciaron labores de búsqueda junto a las autoridades.

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Según los reportes preliminares, el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento, lo que hace suponer que habría sido víctima de una muerte violenta.

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Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, y luego fue entregado a sus familiares, quienes piden justicia por este crimen.

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Como parte de las diligencias investigativas, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 16 (UMEP-16) requirieron a la pareja sentimental de la víctima con fines de investigación.

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Las autoridades indicaron que el hombre habría sido la última persona con la que la mujer compartió antes de su desaparición, por lo que se le vincula inicialmente al caso mientras continúan las indagaciones.

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Hasta el momento, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades en este crimen.

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