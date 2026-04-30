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Asfura reitera subsidio a la energía eléctrica, pero solo para hogares en extrema pobreza

El presidente Nasry Asfura confirmó que el subsidio a la energía eléctrica continuará, pero será dirigido únicamente a hogares en extrema pobreza

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 15:56
Asfura reitera subsidio a la energía eléctrica, pero solo para hogares en extrema pobreza

Tras detectar irregularidades, el gobierno busca depurar el subsidio eléctrico y garantizar que llegue solo a quienes realmente lo necesitan.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El subsidio a la energía eléctrica para hogares que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes segurirá siendo un beneficio en el gobierno de Nasry Asfura, así lo confirmó el mandatario.Aunque, reiteró que el apoyo será exclusivo para los sectores en condición de extrema pobreza.

El presidente explicó que el proceso de focalización se realiza en cumplimiento del decreto 42-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2025.

“Estamos revisando cuál es la focalización extrema profunda que nos da 324 mil 487 medidores o contadores de cada familia, para asignar ese apoyo de una manera más eficiente”, detalló el presidente Asfura.

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El beneficio, que fue una iniciativa del gobierno de Xiomara Castro y que se busca continuar en la nueva administración, está siendo revisado debido a irregularidades encontradas en su asignación.

Asfura sostuvo que hay personas que tienen dos o más contadores: “No podemos darle a una persona un apoyo cuando tiene más de un contador. Hemos revisado que hay personas que tienen dos, tres y hasta cuatro contadores”, cuestionó.

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A criterio del mandatario, el subsidio a la energía eléctrica debe responder a criterios de equidad social.

“Hay casas que tienen dos pisos de concreto, eso tampoco debe ser; no es justo. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera para que el subsidio llegue directamente a quienes lo necesitan”, reiteró.

Sobre el alto precio de los combustibles, aseguró que se están destinando alrededor de mil 400 millones de lempiras en subsidios temporales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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