Asfura reitera subsidio a la energía eléctrica, pero solo para hogares en extrema pobreza

Tegucigalpa, Honduras.- El subsidio a la energía eléctrica para hogares que consumen hasta 150 kilovatios hora al mes segurirá siendo un beneficio en el gobierno de Nasry Asfura, así lo confirmó el mandatario.Aunque, reiteró que el apoyo será exclusivo para los sectores en condición de extrema pobreza.

El presidente explicó que el proceso de focalización se realiza en cumplimiento del decreto 42-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2025.

“Estamos revisando cuál es la focalización extrema profunda que nos da 324 mil 487 medidores o contadores de cada familia, para asignar ese apoyo de una manera más eficiente”, detalló el presidente Asfura.