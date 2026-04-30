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Enfermeras profesionales advierten acciones por el incumplimiento de acuerdos

Hay al menos 35 enfermeras que serían reintegradas a sus puestos de trabajo, según el acuerdo con Salud; sin embargo, las autoridades no han cumplido, asegura el gremio.

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 13:12
Enfermeras profesionales advierten acciones por el incumplimiento de acuerdos

Las enfermeras advierten con protestas si las autoridades sanitarias no les cumplen con los acuerdos que se lograron.

 Foto: EL HERALDO (referencia)

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas en el sector salud no paran y esta vez son las enfermeras profesionales las que emplazaron a las autoridades sanitarias para el reintegro de sus compañeras; de lo contrario tomarán acciones, advierten.

Julia Benítez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, informó que el gremio se mantiene a la espera del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Salud respecto al reintegro de personal despedido.

Detalló que durante la reunión con autoridades sanitarias, encabezadas por el viceministro Eduardo Midence, se contabilizaban 37 despidos.

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De esos, las autoridades se comprometieron al reintegro de 22 profesionales y la revisión de otros 15 casos; sin embargo, hasta la fecha, únicamente cinco enfermeras fueron contactadas, sin que se haya concretado su reincorporación.

La situación se agravó, señaló Benítez, pues actualmente el número de despidos asciende a 96, incluyendo personal con contratos vigentes hasta junio y bajo la modalidad de interinato.

Ante eso, la presidenta reiteró la necesidad de una nueva reunión con las autoridades para buscar solventar el conflicto laboral.

Benítez comparó la situación con la del Colegio Médico, que estuvieron cuatro semanas en protestas exigiendo el reintegro de sus colegas; indicó que en ese caso los reintegros se realizaron a todos los médicos.

Mientras que en el caso del personal de enfermería continúan laborando sin suspender sus funciones, incluso en medio de la organización de la próxima jornada de vacunación.

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En cuanto al pago de salarios, explicó que a la mayoría de los profesionales de enfermería se les ha efectuado el pago de manera oportuna.

Pero persisten algunos casos pendientes, especialmente de contratos interinos que acumulan hasta cuatro meses sin recibir remuneración.

Reiteró que el gremio apuesta al diálogo, pero subrayó que la asamblea general, en la que estarán representantes de todo el país, que se realizará el viernes 8 de mayo, evaluará la situación y se definirán posibles acciones si no se obtienen respuestas satisfactorias en los próximos días por parte de la Secretaría de Salud.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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