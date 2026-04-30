Enfermeras profesionales advierten acciones por el incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas en el sector salud no paran y esta vez son las enfermeras profesionales las que emplazaron a las autoridades sanitarias para el reintegro de sus compañeras; de lo contrario tomarán acciones, advierten. Julia Benítez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, informó que el gremio se mantiene a la espera del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Salud respecto al reintegro de personal despedido. Detalló que durante la reunión con autoridades sanitarias, encabezadas por el viceministro Eduardo Midence, se contabilizaban 37 despidos.

De esos, las autoridades se comprometieron al reintegro de 22 profesionales y la revisión de otros 15 casos; sin embargo, hasta la fecha, únicamente cinco enfermeras fueron contactadas, sin que se haya concretado su reincorporación. La situación se agravó, señaló Benítez, pues actualmente el número de despidos asciende a 96, incluyendo personal con contratos vigentes hasta junio y bajo la modalidad de interinato. Ante eso, la presidenta reiteró la necesidad de una nueva reunión con las autoridades para buscar solventar el conflicto laboral. Benítez comparó la situación con la del Colegio Médico, que estuvieron cuatro semanas en protestas exigiendo el reintegro de sus colegas; indicó que en ese caso los reintegros se realizaron a todos los médicos. Mientras que en el caso del personal de enfermería continúan laborando sin suspender sus funciones, incluso en medio de la organización de la próxima jornada de vacunación.