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Todos son a la misma hora: Canal que transmite partidos de la última jornada de Liga Nacional

Es importante saber que por ser la última jornada del campeonato todos los partidos se jugarán a la misma hora (7:00 p.m)

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 14:33
Todos son a la misma hora: Canal que transmite partidos de la última jornada de Liga Nacional

Este jueves se conoce al descendido y cabezas de grupo en las triangulares.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Se acaban las vueltas regulares! Este jueves 30 de abril se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025-26, una jornada que trae tres ingredientes perfectos: el liderato, último boleto a liguilla y el equipo que descenderá.

Es importante saber que por ser la última jornada del campeonato todos los partidos se jugarán a la misma hora (7:00 p.m), así lo confirmaron las redes sociales de la Liga Nacional.

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"La Jornada 22 será disputada el día jueves 30 de abril a las 7:00 PM. Todos los juegos a la misma hora, respetando la sedes. Marathon jugará en el Estadio Olímpico su juego de local contra el CD Choloma. Favor tomar nota".

Descenso

Los partidos más llamativos se jugarán en La Ceiba y en San Pedro Sula. El Victoria llega a esta última fecha con 30 unidades y la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.

La Jaiba Brava recibirá en el estadio Ceibeño al Real España, en un duelo que no solo tiene implicaciones en la zona baja, sino también en la parte alta del campeonato.

Este contexto hace que el reto para Victoria sea aún más complejo, al enfrentarse a un rival con alta motivación competitiva. Promete ser un gran juego.

Por su parte, Choloma llega con una ligera ventaja al acumular 31 puntos y depender de sí mismo para asegurar la permanencia en primera. Los maquileros visitarán el estadio Olímpico para medirse con Marathón, en un partido que, en el papel, luce más accesible considerando el contexto de su rival.

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El equipo verdolaga de Pablo Lavallén ya tiene asegurado su lugar en las triangulares finales del campeonato y no se juega nada en esta última jornada, lo que podría influir en la intensidad con la que encaren el compromiso.

Dónde ver los partido

-UPNFM VS MOTAGUA (Canal Deportes TVC)

-Olimpia vs Platense (Deportes TVC PLUS-DTVC+

)-Olancho vs Génesis (Deportes TVC PLUS-DTVC+)

-Marathón vs Choloma (Deportes TVC PLUS-DTVC+)

-Victoria vs Real España (YOUTUBE Y PÁGINA WEB DE DEPORTES TVC)

*Todos se jugarán a las misma hora.

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Redacción web
Johan Raudales

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