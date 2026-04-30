Arrestan en Costa Rica a un presunto asesino serial de mujeres en situación de indigencia

"De los resultados de la prueba científica se generó una coincidencia preliminar con indicios recolectados en una serie de homicidios ocurridos en 2011, en los meses de enero, febrero y junio. En esas fechas se encontraron los cuerpos de tres mujeres en las mismas condiciones que Martínez: con señales de delitos sexuales y asesinadas mediante asfixia", explicó el Ministerio Público.

El Ministerio Público informó que el hombre, identificado con el apellido Forbis, alias Zapatero, fue detenido en la víspera en Limón, luego de que las autoridades realizaran una serie de pruebas genéticas y forenses que lo podrían vincular con el asesinato de E. Y. Martínez, ocurrido en 2019.

San José, Costa Rica.- Las autoridades de Costa Rica anunciaron este jueves la detención de un presunto asesino serial de mujeres en situación de indigencia a quien se le atribuyen crímenes desde el año 2011 en la provincia de Limón, en el Caribe costarricense.

Las autoridades judiciales determinaron que esos crímenes ocurridos en 2011 reunían patrones propios de un asesino serial, que se enfocaba en atacar a mujeres que se encontraban en situación de calle.

El sospechoso, un costarricense de 49 años de edad, indigente también y con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas, enfrenta cargos por violación sexual y homicidio.

"Resolver este tipo de casos es bastante difícil, complejo. En la historia de Costa Rica tenemos algunos casos como el psicópata, el descuartizador y otro sujeto que mataba personas en indigencia", declaró el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

De momento, a Forbis se le atribuyen cuatro asesinatos, aunque hay otros dos en investigación, todos cometidos en la localidad de Cieneguita, provincia de Limón, en contra de mujeres de entre veintisiete y cincuenta años de edad.

"En los casos de homicidas seriales hay una evolución de la criminalidad. Empiezan cometiendo algún tipo de delito sexual y van avanzando en su trastorno hasta evolucionar, según la literatura, a la parte de éxtasis donde le quitan la vida a la persona", declaró Soto.

El investigador explicó que las cuatro víctimas que se le atribuyen a Forbis murieron asfixiadas, probablemente con alguna de sus prendas.

Sobre el periodo entre 2011 y 2019, en el que no se registraron asesinatos atribuidos al sospechoso, Soto explicó que en los casos de asesinos seriales pueden ocurrir etapas de "enfriamiento" en las que no cometen crímenes, pero también se investiga si el sospechoso se movilizó a otra zona del país.

Soto detalló que desde 2019 se habían ligado los cuatro asesinatos debido a pruebas de ADN, pero no se tenía al sospechoso identificado. En 2011 hubo cuatro indiciados y mediante las pruebas forenses fueron descartados tres.

Mediante una revisión de la información, las autoridades regresaron recientemente al sitio en búsqueda de alias Zapatero y lograron identificarlo y ubicarlo para que le realizaran las pruebas de ADN que lo vinculan con los crímenes.