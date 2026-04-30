Alerta por mala calidad del aire en Tegucigalpa: supera los límites de la OMS

Tegucigalpa, Honduras.- La calidad del aire en la capital presenta niveles considerados perjudiciales este jueves -30 de abril-, con una concentración de partículas finas (PM2.5) de 16.9 microgramos por metro cúbico y un Índice de Calidad del Aire (ICA) de 69. Datos de la plataforma IQAir indican que estos valores representan una contaminación 3.4 veces superior al nivel de referencia anual establecido por la Organización Mundial de la Salud. El nivel registrado ubica la calidad del aire como “mala”, lo que implica riesgos para la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

La plataforma AccuWeather coincide con esta evaluación y advierte que el aire ha alcanzado un punto de contaminación elevado, poco saludable para grupos sensibles. “Reduzca el tiempo que pasa fuera si siente síntomas como dificultad para respirar o irritación de la garganta”, señala la alerta emitida para este día. Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos que pueden penetrar en los pulmones e incluso en el torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La exposición prolongada a estos niveles puede provocar tos, dificultad para respirar, agravar el asma y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.